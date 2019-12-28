Как сообщает польская пресса, ссылаясь на немецких коллег, Путин пообещал достроить "Северный поток 2" без швейцарцев, которые объявили о приостановке своего участия в проекте из-за американских санкций. Путин, в разговоре с Меркель, якобы заверил, что найдет либо других подрядчиков, либо привлечет к строительству собственный пароход или паровоз пятого поколения, с использованием технологий "стэлс".

И таковые нашлись. Инновационными пароходами оказались "Академик Черский" и баржа "Фортуна", которые и должны неплохо справиться с окончательной укладкой трубы до побережья Датского королевства, аккурат к тому месту, где принц Гамлет раздумывал о возможности батерфляем доплыть до буйков, но встретил приведение своего отца. Теперь там будут плавать вот эти суда.

СМИ стало известно о том, что этот самый "Академик" в девичестве имел другое имя "Jascon 18" и куплен россиянами в 2015 году у нигерийской компании Sea Trucks Group Limited (STG). Это довольно крупное судно, почти 30 тыс. Тонн водоизмещением и с экипажем в 400 человек и должно уложить трубу на дно Балтики. Правда, на момент принятия решения оно находилось в районе порта Находка, на Дальнем Востоке, но было бы желание и оно может оказаться в Балтике примерно через месяц.

В связи с этим возникает логичный вопрос о том, что вообще происходит? Если у РФ имеются собственные суда-трубоукладчики, то зачем надо было связываться с фирмой из Швейцарии? Тем более, что вопрос по санкциям, витал в воздухе и надо было все делать самостоятельно и тем не менее, это делали иностранцы.

С другой стороны, интересна сама концепция строительства подводных газопроводов, со стороны РФ. Ведь страна, во многом, живет с того, что идет по этим трубам, в первую очередь – речь идет о газе. Тем более, что тема подводных газопроводов возникла уже лет 15 назад. За это время можно было бы построить самостоятельно или закупить просто флот судов-трубоукладчиков.

И надо заметить, работы в этом плане велись. В наше распоряжение попали секретные кадры испытания такого трубоукладчика, который в принципе, показал неплохие результаты. По крайней мере, скорость укладки труб в море – очень высокая. Это можно посмотреть здесь. Но как стало понятно, на поверку оказалось бывшее нигерийское судно, построенное в Сингапуре и баржа Фортуна.

То есть, нигерийцы себе построили судно и юзали его без особых проблем, да что там, даже швейцарцы, не имеющие выхода к морю – тоже построили трубоукладчик и это при том, что у них не только моря нет, но и газа – тоже. А вот РФ, у которой и моря – навалом, и газа, чуть ли не больше всех в мире, не сложилось с этим делом.

Отсюда возникает главный вопрос о том, что же за чучело рулит этой газовой эпопеей? На атомные подлодки и на какие-то гиперзвуковые ракеты, у него есть и деньги и время. Все это есть и для ведения многочисленных войн, а вот построить суда для укладки главной московской скрепы – трубы, не оказалось ни времени, ни денег, ни соображения. С другой стороны, там все делается через одно и то же место, поэтому не было причин полагать, что здесь будет как-то иначе.

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