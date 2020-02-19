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19 лютого • оновлено в 18:43
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Возле "Роснефти" и "Газпрома" начали рваться снаряды

2.7т
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Буквально пару дней назад мы писали о том, что Венесуэла пока не смогла продать ни ведра нефти с начала февраля. И это при том, что добывающее оборудование пока исправно и нормально качает жижу из-под земли. Но вот с покупателями случилась неприятность, а именно – они исчезли.

А все дело в том, что большую часть продаж венесуэльской нефти обеспечивали российские посредники, а именно – структуры "Роснефти". Достоверно известно о том, что через них осуществлялись поставки нефти в Индию, Китай и ряд стран Западной Африки. Формально те покупали нефть не у Венесуэлы и никаких проблем в этом не видели. Российские же структуры, в виду такого положения, брали нефть у государственной нефтяной компании PDVSA и с огромным дисконтом и продавали ее дальше.

При этом, россияне очевидно надеялись на то, что, используя свои особые отношения с Трампом, Путин как-то решит этот вопрос. Но как известно, именно в вопросах торговли газом и нефтью, у США и РФ просто нет особых точек соприкосновения. Штаты сейчас мощно входят в рынок со своим сырьем, и потому – не намерены играть роль белых и пушистых. Всех, кого они могут выкинуть с рынка и занять их место – выкидывают без раздумий, и плевать на то, что это – личные кошельки Путина.

В связи с этим, еще в конце 2019 года в Москву поступила информация о том, что если Роснефть срочно не выйдет из Венесуэлы, то безусловно попадет под санкции США, и она таки вышла, бросив там собственную добычу нефти. Но как оказалось, россияне прощаются, но не уходят. На месте осталось подразделение компании Rosneft Trading SA, имеющая швейцарскую регистрацию.

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В общем, конечного бенефициара можно было и не устанавливать, поскольку название говорит само за себя, да и глава Rosneft Trading SA Дидье Касимиро одновременно занимает высокий пост головной организации в "Роснефти". Между прочим, именно там сейчас работает председателем совета директоров некто Герхард Шредер, бывший канцлер ФРГ.

И вот вчера в Вашингтоне Госдепартамент США опубликовал заявление госсекретаря Майка Помпео, в котором оглашено введение санкций, в отношение этой "дочки" Роснефти и то, почему и для чего это сделано. Вот этот текст.

"18 февраля Соединенные Штаты предприняли действия, чтобы остановить кражу режимом Мадуро, совершаемую в отношении активов Венесуэлы и продолжение узурпации демократии, применив санкции в отношении швейцарской компании Rosneft Trading SA, российскую нефтяную брокерскую фирму за деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы. Кроме того, в санкционный список включен председатель совета директоров и президент "Роснефть Трейдинг" Дидье Казимиро, который также является вице-президентом "Роснефти" по нефтепереработке, нефтехимии, торговле и логистике и который был назначен для того, чтобы действовать от имени "Роснефти Трейдинг".

Являясь основным посредником в глобальных сделках по продаже и транспортировке сырой нефти Венесуэлы, "Роснефть-Трейдинг" поддержала диктатуру Мадуро, что позволило ему репрессировать венесуэльский народ. Мадуро разрушил институты, экономику и инфраструктуру Венесуэлы, одновременно обогащая себя и своих близких, злоупотребляя государственной властью и приветствуя вредоносную поддержку со стороны России, а также Кубы, Ирана и Китая…".

В общем, снаряды начинают рваться уже совсем рядом с основными дойными коровами РФ – Роснефтью и Газпромом. Возможно, уже следующий санкционный залп накроет основные цели. По крайней мере, все к тому идет.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
санкции Новини Росії Газпром Роснефть
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Хорошо бы поскорее!
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Во Трампуша дает! Дружба- дружбой , а табачок врозь.
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