Моя позиция в отношении Украины. Как я все это вижу.

В начале 2014 года недовольные правительством Януковича граждане выступили с протестами, которые были жестоко подавлены властью. Это привело к народному восстанию и свержению режима, который бежал от народной расправы в Россию. Диктатор Путин воспринял новый курс Украины на евроинтеграцию как личное предательство.

В больном сознании российского диктатора, играющего в опасные геополитические игрушки, бывшие республики СССР являются клиентелой России, и не имеют права выбирать политический курс по своему усмотрению.

В России была развязана небывалая пропагандистская кампания против Украины, были молниеносно введены войска со споротыми нашивками на территорию Украины, которые аннексировали одну часть территории, а на другой части территории образовали самопровозглашенные республики.

Эти территории наполнялись российскими войсками, наемниками, которых вербовали силой и уговорами, военспецами и военным вооружением. Таким образом, Россия вступила в состоянии войны с Украиной, грубо нарушив все мыслимые международные законы и договоры.

Задачей Путина было расчленить территорию независимого государства, внести хаос, развязать гражданскую войну, утопить Украину в крови. Единственной целью этой задачи было показать гражданам России и Украины, что ротация власти и свержение преступного режима, самостоятельный независимый выбор граждан — будет всегда залиты кровью.

Новини Россияне зафукали Путина на YouTube

Это была единственная цель больного авторитарного диктатора. И я настаиваю на этом: никаких иных задач и целей у преступного руководства России не было. Путин оказался единственным бенефициаром всей войны с Украиной, несмотря на так называемый "крымский консенсус", который сложился благодаря массированной пропаганде.

Часть граждан России с ужасом и негодованием приняла войну и аннексию, найдя много общего в этих действиях с поведением фашистской Германии в Судетах, приведшим к началу второй мировой войны.

Эти граждане с осуждением и протестом выступили против политики Путина, войны и агрессивной политики нового Рейха, хотя и понимали, что это и опасно и бессмысленно: идти против оголтелой пропаганды и всего репрессивного аппарата. Часть граждан поспешила покинуть территорию России, спасаясь от преследований и не желая становиться заложниками сумасшедшего диктатора.

В прошлом году в Украине прошли президентские выборы, в отношении которых я не имею никакого морального права комментировать их итог или обсуждать, как и что сложится в Украине в дальнейшем.

Как бывший гражданин России я могу (и обязан) обсуждать действия власти той страны, в которой родился, прожил, в отношении которой исполнял свои гражданские обязанности. Эту власть я считаю нелегитимной и преступной из-за развязанной войны. Кроме того, я обвиняю эту власть в оголтелой пропаганде, которой она дурачит собственный народ. И наконец, я обвиняю этот режим в захвате власти и преступном его удержании.

Но комментировать ситуацию в Украине я не имею никакого права. Прежде всего потому, что мое государство напало на Украину, аннексировало территорию, развязало там кровопролитную войну. Я считаю, что не может быть никакой беспристрастности у российского гражданина в позиции по отношении к Украине.

Не может российский гражданин обсуждать ситуацию в Украине ни под каким соусом, пока не принудит собственную власть вывести войска оттуда и отдать захваченную территорию обратно. Не может российский гражданин обсуждать желание или нежелание граждан Крыма находиться в составе какого-либо государства, не может анализировать статус территорий на Востоке Украины и умонастроения проживающих там людей, не может обсуждать выбор народа Украины.

Просто по определению не может.

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