Это Ирина Славина. Редактор нижегородского издания KozaPress. Одна из последних, остававшихся там адекватными. Не признавала аннексию Крыма. Поддерживала крымских татар. Поддерживала Украину.

Все эти годы её прессовали. Обыски, уголовные дела, штрафы, угрозы, ну, там полный набор был. Вчера, перепутав Великий Новгород с Нижним, к ней опять пришли фсбшники с обыском. Выломали дверь, все перевернули, всё отобрали. Опять.

После чего Ирина написала в фейсбуке "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", взяла бензин, пошла к зданию МВД, и... сожгла себя.

Видео не смотрите. Не надо. Не стоит.

У Ирины осталась дочь.

И вот у меня два вопроса.

Во-первых, мы, конечно, кардинально разные. Это уже на уровне менталитета. Я в принципе, вообще, не в состоянии понять – ЗАЧЕМ ВЫ СЖИГАЕТЕ СЕБЯ?

Не их, а – себя?

Чтобы что? Чтобы им стало стыдно? Чтобы сделать плохо? Кому – им? Вот этим вот? Чтобы они осознали и прекратили? Чтобы общество осознало и проснулось?

Ну, если ты уже дошел до точки, если решил, что твоя жизнь кончена, ну жги ты их, а не себя!

Палачей, а не жертв.

Год назад Ирина уже писала: "Интересно, а если я устрою акт самосожжения у проходной УФСБ (или прокуратуры города) это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет напрасной? Лучше уж так, чем, как моя бабушка, от рака в 52 года".

Ну, то есть, это был осознанный выбор. Она думала об этом.

Почему в таком случае нельзя смешать бензин с маслом – и запустить в них, а не в себя? Почему??

Даже в этом – покорность и рабство.

Украинцы бы уже снесли это УФСБ. Сожгли бы к чертям собачьим.

Русские жгут себя.

Зачем??

Задача не в том, чтобы умереть в борьбе с диктатурой, а в том, чтобы уничтожить диктатуру.

Станцевать на могиле Путина, а не лечь в могилу самим.

И второй вопрос, который я никак не могу понять.

Умереть такой страшной смертью – это правда лучше, чем эмигрировать?

Вот те, кто писал, что у нас ещё не тридцать седьмой, что будет лучше, что они просто жулики и воры, а не убийцы, что это всего лишь гибридная диктатура, а не настоящая, кто занимался всей этой хуйней с шариками, маршами, круглыми столами, мирными протестами, писал о том, что "ах, какие у меня тут Чистые пруды, как же я от них уеду", "это моя страна, почему я должен уезжать", "пусть они уезжают", вместо того, чтобы день за днем калеными буквами вбивать последним адекватным в мозг - бегите, бегите оттуда, бросайте всё и бегите, эта страна убьет, сожрет вас, уничтожит тысячей способов, вас, или ваших детей, или доведет до самоубийства, запытает, замучает, посадит за педофилию на тринадцать лет, сломает позвоночник в камере, отобьет почки, повесит и выдаст за самоубийство, бросайте все и бегите – скажите, у вас ничего сейчас не ёкает?

Все эти прекрасные люди, которые призывали к шарикам и мирным протестам, и рассказывали, что это я провокатор и хочу крови - они ж сейчас в Вашингтоне и Новой Зеландии вискарик попивают и продолжают рассказывать вам про шарики и мирные протесты. Это вы, их слушатели, в Нижнем себя сжигаете.

Те последние адекватные, кто там ещё остался бегите вы уже оттуда. Бегите!

Бросайте вы, бл*дь, всё, и бегите со всех ног, куда глаза глядят.

Пока живы. Пока не дошли до точки. Пока к вам не пришли с очередным обыском. Не подсадили туберкулез в камере. Не переломали ноги.

И пока вы не вышли к проходной УФСБ с канистрой бензина.

Они найдут способ убить вас. Поверьте.

Не делайте так. Не зачем.

Ну, или их жгите, хотя бы.

Не себя.