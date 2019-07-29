Рубль за крок від обвалу: що чекає Росію

Росії загрожує черговий обвал рубля. Експерти прогнозують зниження курсу до 70 одиниць за долар.

Як сильно це "вдарить" по РФ і чого очікувати Україні – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Центральний банк Росії знизив облікову ставку рубля. Там аргументували це уповільненням зростання економіки, а також проблемами з нафтою. У тому ж ЦБ допустили і повторне зниження, якщо буде необхідність;

Російські експерти на фоні цього прогнозують падіння рубля – до 70 одиниць за долар;

Водночас вітчизняні експерти поки не "ховають" фінансовий сектор Москви. Це аргументується досить об'ємними запасами золота і валюти, а також небажанням західних партнерів остаточно руйнувати Центральний банк РФ;

Рубль "штормить"

У п'ятницю, 26 липня, Центральний банк Росії знизив ключову ставку з 7,5% на 25 базисних пунктів – до 7,25% річних.

Російський рубль

У ЦБ зазначають, що темпи зростання російської економіки з початку року є нижчими за очікування. "Це пов'язано зі слабкою динамікою інвестиційної активності, а також значним зниженням річних темпів зростання експорту, зокрема на ослаблення зовнішнього попиту", – йдеться в повідомленні.

Також ЦБ допускає можливість подальшого зниження ключової ставки на одному з найближчих засідань. Про що це свідчить?

Російське видання "Газета" цитує слова керівника департаменту освіти Інституту Трейдингу та Інвестицій "Фенікс" Євгенія Уділова, який вважає, що російська валюта прискорить своє падіння. Однак причина цього не лише в п'ятничному рішенні Центрального банку.

"Російська валюта накопичила достатню кількість важливіших негативних факторів, які вже зараз чинять тиск на нашу валюту. Тому в найближчі два тижні вона і без особливої допомоги банку Росії має всі шанси просісти до долара США щонайменше до 64,50-66,50", – зазначив Уділов.

Така поведінка рубля викликана як цінами на нафту (а зараз це – 63 дол. за барель), так і санкційною політикою. А судячи з усього, обмеження триватимуть. Наприклад, 11 липня Палата представників Сполучених Штатів ухвалила поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, що включає заборону проводити будь-які угоди з російським держборгом.

"Вона (поправка в оборонний бюджет. – Ред.) передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація прийде до висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні під час одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком", – заявив демократ із Каліфорнії Бредлі Шерман.

Фінансові ринки одразу відреагували на такі новини, валюта моментально просіла. Тому експерти прогнозують ослаблення рубля на фоні зниження Центральним банком ставки, до 70 одиниць за долар. Моментального краху Росії не буде, але в довгостроковій перспективі це негативно відіб'ється на економіці країни.

Що далі?

Детально про рішення Центрального банку OBOZREVATEL розповів фінансист Василь Невмержицький. За його словами, на цьому етапі значення зниження валютної ставки не варто перебільшувати. Адже Росія має значні резерви.

З огляду на відкриті дані, зараз там зберігаються приблизно 520 мільярдів доларів. Вагома частина цієї валюти в золоті, а до кінця 2019 року в РФ планують підкріпити резерви золотом і стати 3-ю в світі країною за обсягом золотовалютних запасів.

Також економіст звертає увагу на той факт, що протягом останніх років у Росії активно працюють іноземні банки. А німецький автогігант Mercedes-Benz взагалі відкрив завод у Московській області.

"Думаю, що трапиться девальвація – з 62 рублів до 79 за один долар. Але це суттєво не вплине на фінансовий сектор експортованої Москвою нафти", – підкреслив Невмержицький.

Наприклад, на території РФ працюють найбільші американські, європейські та азіатські фінансові структури. Як-от гіганти UniCredit (Італія), OTP (Угорщина), Deutsche Bank (Німеччина), ING Bank (Нідерланди), Toyota Bank (Японія) та інші.

Експерт звертає увагу і на ще одну цікаву деталь – санкційну політику Європейського Союзу проти Кремля. Незважаючи на обмеження, приплив валюти в Росію з боку тієї ж Німеччини значно збільшується. Водночас Невмержицький підкреслив, що загалом у всьому світі спостерігається тенденція на зниження темпів зростання економіки, і в майбутньому це може створити певні труднощі.

Ще песимістичніше на ситуацію дивиться російське рейтингове агентство АКРА. За інформацією його аналітиків, у найближчі роки американська економіка скотиться до першої за 11 років рецесії (-0,7%), темпи зростання в Китаї, уже мінімальні за 25 років, впадуть до 4% на рік, а економіка Євросоюзу залишиться у пастці стагнації – її ВВП додасть лише 0,2%.

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Обмін валют

"Більше 20% експорту Росії припадає на прямих учасників (торгових. – Ред.) воєн і країни з ризиком введення протекціоністських заходів у найближчому майбутньому. Це вдарить по попиту на сировинні товари, за рахунок яких російська економіка отримує три чверті експортних доходів", – йдеться в дослідженні аналітиків.

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