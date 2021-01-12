РПЦ замовила цирковий виступ козлів і мавп в нацистській формі. Відео

Російська православна церква замовила виступ тварин в державному цирку російської Удмуртії, на яких була надіта нацистська форма.

Прокуратура Іжевська почала перевірку, йдеться в повідомленні на сайті відомства республіки. Уточнюється, що інцидент стався 8 січня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах, які були опубліковані в соцмережах, видно, що мавпи були одягнені в нацистську форму, а на козлах надіті попони зі свастикою.

Мавпи в нацистській формі. кадр відео

У цирку пояснили, що виставу організувала місцева єпархія, а її сценарій передбачав "історичний екскурс, що висвітлює роль церкви в історії Росії і СРСР".

Також в установі додали, що символіка використовувалася в епізоді, який демонстрував події 1942 року, що стали "переломними під час війни".

"У сценарії епізод супроводжувався текстом диктора і візуальним рядом на екранах про розгром німецької армії під Москвою", – зазначили в цирку, обурившись, що хтось із глядачів виклав фото в соцмережах, вирвавши його з контексту.

Козли зі свастикою. кадр відео

Як підкреслили в Іжевської єпархії, виступ символізував перемогу над фашизмом: "Сюжет заходу був присвячений знаменним подіям нашої Вітчизняної історії, які календарно пов'язані зі святом Різдва Христового. Наприклад, 25 грудня (Різдво за старим стилем) завершилася Вітчизняна війна 1812 року, а 7 січня 1942 року, в період Великої Вітчизняної війни, стався перелом у Битві за Москву".

В церкві додали, що вистава не порушувала закону, який забороняє публічну демонстрацію нацистської символіки, тому що він не поширюється на випадки, коли "формується негативне ставлення до ідеології нацизму і екстремізму".

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Кива опублікував відео, на якому з'явився в шапці з радянською символікою. Також він послав всіх на три букви через декомунізацію.