РПЦ висунула Зеленському ультиматум щодо церков в Україні

У Росії сподіваються, що за президентства Володимира Зеленського в Україні зміниться ставлення до церков РПЦ у нашій країні.

Про це на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дуньє Міятович, заявив глава РПЦ, патріарх Кирил, передає "РИА Новости".

"Зовсім недавно відбулася важлива подія в Україні – змінився президент. Ми сподіваємося, що зміниться політика держави в сфері церкви. Колишня влада відкрито стала на шлях утисків людей за релігійним принципом... Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться", – сказав патріарх на зустрічі з Міятович у понеділок, 27 травня у Раді Європи в Страсбурзі.

Кирил вважає, що в Україні ухвалили закони, які дискримінують церкву, згідно з якими держава втручається у релігійні справи.

"Це основоположний принцип ставлення держави до релігійної організації – не втручатися у внутрішні справи, держава повинна надавати релігійним організаціями право називати себе так, як вони вважають за краще... Хоча вся Українська православна церква (РПЦ в Україні) складається з українських громадян, ієрархія з українськими паспортами, держава забороняє їй називатися українською, намагаючись представити її як "церкву Російської Федерації". Але від Росії у неї повна автономія", – скаржився глава РПЦ.

Володимир Зеленський

Також Кирил вважає, що за новими законами в Україні скасували юрисдикції (підпорядкування) громад.

"Держава заохочувала зміну юрисдикційної приналежності парафій... Введена дуже дивна процедура: будь-який житель населеного пункту, відноситься він до церкви чи ні, православний чи невіруючий, крім того, він міг навіть не жити в цьому населеному пункті за фактом, але він мав право прийти на збори громади і вимагати зміни її юрисдикції. Найчастіше це призводило до протестів реальних парафіян. Тоді на них просто нападали. У нас багато відео, коли людей б'ють здорові, міцні хлопці. А потім оголошується про зміну юрисдикції громади", – додав глава РПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі підняли на сміх патріарха Кирила. На святковому богослужінні в московському храмі Христа Спасителя патріарха РПЦ супроводжувало багато охорони.

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