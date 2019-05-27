ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

РПЦ висунула Зеленському ультиматум щодо церков в Україні

6.6тЧитати матеріал російською

У Росії сподіваються, що за президентства Володимира Зеленського в Україні зміниться ставлення до церков РПЦ у нашій країні.

Про це на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дуньє Міятович, заявив глава РПЦ, патріарх Кирил, передає "РИА Новости".

"Зовсім недавно відбулася важлива подія в Україні – змінився президент. Ми сподіваємося, що зміниться політика держави в сфері церкви. Колишня влада відкрито стала на шлях утисків людей за релігійним принципом... Сподіваємося, що з приходом нового президента ці зловживання припиняться", – сказав патріарх на зустрічі з Міятович у понеділок, 27 травня у Раді Європи в Страсбурзі.

Новини
"Не чоловіки, а баби!" РПЦ потрапила в новий скандал

Кирил вважає, що в Україні ухвалили закони, які дискримінують церкву, згідно з якими держава втручається у релігійні справи.

"Це основоположний принцип ставлення держави до релігійної організації – не втручатися у внутрішні справи, держава повинна надавати релігійним організаціями право називати себе так, як вони вважають за краще... Хоча вся Українська православна церква (РПЦ в Україні) складається з українських громадян, ієрархія з українськими паспортами, держава забороняє їй називатися українською, намагаючись представити її як "церкву Російської Федерації". Але від Росії у неї повна автономія", – скаржився глава РПЦ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також Кирил вважає, що за новими законами в Україні скасували юрисдикції (підпорядкування) громад.

"Держава заохочувала зміну юрисдикційної приналежності парафій... Введена дуже дивна процедура: будь-який житель населеного пункту, відноситься він до церкви чи ні, православний чи невіруючий, крім того, він міг навіть не жити в цьому населеному пункті за фактом, але він мав право прийти на збори громади і вимагати зміни її юрисдикції. Найчастіше це призводило до протестів реальних парафіян. Тоді на них просто нападали. У нас багато відео, коли людей б'ють здорові, міцні хлопці. А потім оголошується про зміну юрисдикції громади", – додав глава РПЦ.

Новини
Реванш РПЦ і мінус Томос: українці відреагували на плани Філарета

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі підняли на сміх патріарха Кирила. На святковому богослужінні в московському храмі Христа Спасителя патріарха РПЦ супроводжувало багато охорони.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Патріарх КирилоВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
РПЦцерква
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
155
35
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Кирилл похвастался, что РПЦ строит по три храма в сутки. -Просто те храмы, что есть, не успевают отпускать грехи проворовавшейся братве Путина.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Мир Миру
Мир Миру
Є амбіції у ПЦУ стати найбільшою православною церквою світу. І з якого "дива" Кірілл звертається до Зеленського?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Grich Lara
Grich Lara
Ну навіщо вони самі собі створюють проблеми,та назвіться РПЦ, бо ви й є реально російська церква,і ніхто вас чіпати не буде,так ні чомусь відхрещуються самі від себе
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки