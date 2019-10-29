Розведення військ у Золотому: у Путіна різко відреагували

У Росії вважають, що розведення військ в Золотому є кроком до підготовки до "нормандського саміту".

Про це заявив помічник президента РФ Владислав Сурков, передає ТАСС.

"Хороша новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил. Слід подякувати "ЛНР" за наполегливість і терпіння. Будемо сподіватися, що цього разу розведення все-таки відбудеться, і надалі не буде порушене Україною", – повідомив він.

На думку помічника Володимира Путіна, далі потрібно почати розведення військ у Петровському.

"Якщо все вдасться в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур у Петровському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до "нормандського саміту", – розповів Сурков.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня українська сторона почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

У "ЛНР" також заявили про початок розведення сил і засобів у Золотому.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ветерани-добровольці АТО, які перебувають у Золотому, не порушують законів України.

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