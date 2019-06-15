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"Розстріляти всіх!" Росіяни висунули жорсткий ультиматум Путіну. Відеозвернення

28.8тЧитати матеріал російською

У Росії жителі Архангельської області і Республіки Комі записали спільне відеозвернення до глави держави Володимира Путіна.

Місцеві жителі висунули чотири вимоги до президента Росії. У зйомці взяли участь кілька сотень людей. Ролик виклали в публічний доступ у мережі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, активісти зажадали:

  • припинити будувати полігони для захороненню відходів і зайнятися зменшенням їх утворення, починаючи з роздільного збору ТКО;

  • припинити заплановане будівництво полігону на станції Шиєс;

  • законодавчо заборонити переміщення побутових відходів між суб'єктами РФ без урахування думки населення;

  • припинити переслідування місцевих екоактивістів.

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"Розстріляти всіх!" Росіяни висунули жорсткий ультиматум Путіну. Відеозвернення

Скріншот з відео

Завершується колективне звернення до президента дружним скандуванням фраз: "Руки геть від Шиєск!" і "Свободу Ані Шекаловій!" (екоактівістка – Ред.), якій суд вже тричі продовжував адміністративний арешт за її непримиренну позицію.

Користувачі бурхливо відреагували на це відеозвернення. "Розстріляти всіх!", "У дурдомі?! А чому не на колінах?!", "Уся Росія – це великий Урдом!" – іронізують вони в коментарях.

"Розстріляти всіх!" Росіяни висунули жорсткий ультиматум Путіну. Відеозвернення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін перед початком Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка проходить в Душанбе, встиг потрапити у новий курйоз.

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Петров Александр
Петров Александр
Фигня.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Браво ! Есть всё-таки в России гордые люди ! А всем кто тут возмущается хочется сказать: вы позу сначала поменяйте, разогнитесь хотя бы .
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Ни о чем
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