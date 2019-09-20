Розстріляли в голови: у Росії сталася страшна НП на вокзалі

На вокзалі в Брянську (Росія) знайшли загиблими двох співробітників спецзв'язку.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на власне джерело. За даними агентства, загиблі були співробітниками вокзалу "Брянськ-1", а вбиті вони були на станції "Брянськ-Орловський".

Імовірно, невідомі розстріляли їх в ніч на 20 вересня. Жертви отримали поранення в голову і померли на місці.

Спецзв'язок lenta.ru

За фактом події проводиться перевірка, обставини злочину встановлює слідча група.

Як писав OBOZREVATEL, в Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків. Згідно з однією з версій, увечері 16 вересня вони прийшли до жертв, підозрюючи їх у крадіжці запасних частин. В результаті конфлікту підлітки побили чоловіків, зламавши їм шиї.

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