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20 вересня • оновлено в 12:58
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Розстріляли в голови: у Росії сталася страшна НП на вокзалі

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На вокзалі в Брянську (Росія) знайшли загиблими двох співробітників спецзв'язку.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на власне джерело. За даними агентства, загиблі були співробітниками вокзалу "Брянськ-1", а вбиті вони були на станції "Брянськ-Орловський".

Імовірно, невідомі розстріляли їх в ніч на 20 вересня. Жертви отримали поранення в голову і померли на місці.

Спецзв'язок

Спецзв'язок

lenta.ru

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За фактом події проводиться перевірка, обставини злочину встановлює слідча група.

Як писав OBOZREVATEL, в Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків. Згідно з однією з версій, увечері 16 вересня вони прийшли до жертв, підозрюючи їх у крадіжці запасних частин. В результаті конфлікту підлітки побили чоловіків, зламавши їм шиї.

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Росія Брянськ
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70rus xxx
70rus xxx
Понимаю возмущение украинцев,у них такое не позволительно.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, тебя, дерьмо паРРашное, слишком много. Новая дрянь на рассее в тролли призвана. Иди отсюда, хер кацaпский.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Падеж скота!
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