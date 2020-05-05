Розслідування про режим і "кухаря" Путіна отримали Пулітцерівську премію: у Росії підняли паніку

Газета "The New York Times" отримала Пулітцерівську премію за серію розслідувань про режим Володимира Путіна в Росії. Значна їх частина була присвячена олігархові Євгену Пригожину, якого називають "кухарем Путіна".

Про це повідомляється на сайті оргкомітету Пулітцерівської премії. Через пандемію COVID-19 нагородження пройшло не в Школі журналістики Колумбійського університету, а в онлайн-режимі.

"The New York Times" отримала нагороду в номінації "Міжнародний репортаж" за матеріали про можливе втручання Росії в справи інших країн, зокрема Африки, Європи та Близького Сходу.

Серед восьми матеріалів є і репортаж з України, а саме про вбивство в 2016 році на замовлення Федеральної служби безпеки Росії в Рівне українського військового Івана Мамчура.

Також в серію входять матеріали про отруєння болгарського бізнесмена Еміліяна Гебрева, про інтереси Росії в конфлікті в Лівії і Центрально-Африканській республіці, а також бомбардування російською авіацією лікарень в Сирії.

Російське посольство у Вашингтоні вже відреагувало на новину про нагородження. Диппредставництво назвало серію матеріалів NYT "прекрасним збірником нерозбавлених русофобських вигадок", яке могло б стати посібником "по створенню помилкових фактів".

Дипломати забили на сполох через те, що три роки тому The New York Times вже отримувала Пулітцерівську премію за нібито демонізацію Росії.

"Подібна "творчість", що швидко псується очевидно вимагає періодичних престижних нагород", – заявили в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опубліковано новий фрагмент відео, на якому відображені тортури бійцями ПВК "Вагнер", яка належить олігархові Євгену Пригожину. Його ще називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.