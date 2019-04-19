"Розслабити і добити": Муждабаєв озвучив новий план Путіна по Україні

Угода по Донбасу, озвучена кумом російського президента Володимира Путіна Віктором Медведчуком фавориту президентської гонки Володимиру Зеленському, це справжня работоргівля і Середньовіччя.

Нікому в Україні не можна погоджуватися ні які політичні торги і компроміси з Росією, адже єдине, чого б хотілося її керівництву – це розслабити і добити слабкого противника, написав в блозі на OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв.

Донбас

"Медведчук пропонує торгувати людьми за якісь державні поступки. Це абсолютне Середньовіччя і работоргівля. Такі речі в пристойному суспільстві навіть не вимовляються. Наших моряків потрібно звільняти без всяких умов. Зрозумійте, для Путіна немає слова компроміс. Його мета – це слабкий супротивник, якого треба просто добивати", – впевнений журналіст.

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За його словами, пропозицією повернути Україні Донбас на умовах Росії, Кремль хоче накинути петлю на шию кандидату в президенти Володимиру Зеленському.

"Ситуація з Путіним проста – якщо ти поступаєшся йому один раз, то далі з цього капкана вже не вирвешся. Не можна приймати ніяких політичних умов. Росіяни хапають українців, а потім торгують ними в обмін на території. Пропозиція Путіна – це капкан, як тільки залізеш однією ногою, все, ніколи не вийдеш", – підкреслив Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін хоче роздати паспорти жителям "Л/ДНР".

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