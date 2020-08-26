Розробник "Новачка" передрік "довгу і болісну" реабілітацію отруєного Навального

Якщо російського опозиціонера Олексія Навального отруїли інгібіторами холінестерази, то процес позбавлення від отрути буде довгим і болісним, а здоров'я, ймовірно, так і не повернеться до попереднього стану.

Про це в коментарі "Настоящему времени" заявив хімік Віл Мірзаянов, який за часів СРСР був розробником отруйної речовини "Новачок". Після того, як учений у 1992 році написав статтю "Отруєна політика", його двічі заарештовували, але справа проти нього розвалилося. Мірзаянов у результаті поїхав до США.

Експерт пояснив, що інгібітори холінестерази – це фосфорорганічні отруйні речовини, як зарин, зоман, "Новачок", хоча вони різного класу. Вони пригнічують рецептори, при отруєнні втрачається управління м'язами.

"Мені важко сказати, чи був він отруєний саме фосфорорганічних отруйною речовиною. Поки не буде хромато-мас-спектрометрального аналізу, я нічому цьому не вірю. Але бувають сучасні технології, сучасні детектори, особливо хромато-мас-спектрометри, які дозволяють визначати діючу речовину з точністю протягом пів години або години. Мені дивно, що в лабораторії говорять про те, що ось такі дії підтверджуються, але на чому це ґрунтуються – не повідомляють", – сказав хімік.

Він зазначив, що якщо людина отримала навіть маленьку дозу фосфорорганічної отруйної речовини, вона не виходить з організму протягом декількох днів.

"Це дуже тривалий, болісний процес – виводити ці речовини з організму", – сказав Мірзаянов.

Він підкреслив, що додати кудись подібну речовину, наприклад, у чай, – великих проблем не складе. "Зараз вже є відпрацьовані методи: звичайно, можна і в чай додати, і в воду, і просто торкнутися чимось до шкіри людини, наприклад тампоном, змоченим у цій отруйній речовині. Цього достатньо, щоб вона отрулася", – розповів Мірзаянов.

Наслідки цих речовин, як сказав він, "дуже погані", а отруєння практично безповоротне. Експерт зазначив, що для реабілітації потрібні роки, але досягти її повністю важко.

"Тепер я вже не вірю, що ця речовина є тільки у держави. Оскільки її продавали направо і наліво, і де вона була використана або досі ще не використовується – ніхто ж не знає. Той, хто продавав, ніколи ж не скаже правду, скільки він вкрав і скільки він продав. Тому, звичайно, виключити неможливо, що така речовина є у терористів, у людей із поганими намірами.

Але в основному, звичайно, тільки професіонал грамотно може виступати, без сліду, без спостереження, непомітно. У разі Навального, мені здається, був використаний саме професіонал", – вважає Мірзаянов.

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