"Розрізали по живому!" Путін нахабно вліз у справи УПЦ

Відділення Української православної церкви Московського патріархату від РПЦ було безглуздим і здійснювалося "по живому".

Відповідну заяву Путін зробив, під час інтерв'ю ТАСС (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

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"Потрібно не забувати про те, що нас об'єднує. І не руйнувати того, що є. Скажімо, ось у церкві. Навіщо потрібно було руйнувати єдність Російської православної церкви? Ви знаєте, що ця самостійність Української православної церкви Московського патріархату, вона насправді повна, вона й досі була повна, зокрема з точки зору обрання ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Московський патріархат ніяк не впливав і не впливає досі на обрання ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Вона насправді й так була незалежною, повністю", – заявив Путін.

За його словами, єдине, що об'єднувало Російську православну церкву Московського патріархату і Українську православну церкву Московського патріархату, це згадка про Патріарха Московського.

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"Все! Це єдине, що. Ні, треба було обов'язково розрізати по живому. Навіщо? Ви говорите, що люди не розуміють. Та не знають цього просто! Знати будуть, будуть краще розуміти. Їм говорити про це потрібно. Чого соромитися? Це що, образливо для людей? Минув якийсь час. Внаслідок того, що люди жили на кордоні з католицьким світом, з Європою, почала складатися така спільнота, яка почала сприймати себе з певним ступенем незалежності від Російської держави. Як до цього ставитися? Я вже говорив: із повагою. Але не забувати про нашу спільність", – заявив Путін.

Також він додав, що об'єднання зусиль України та Росії дає країнам конкурентні переваги.

"І навпаки – роз'єднання робить нас слабкішими. Особливо український фактор почав розігруватися напередодні Першої світової війни австрійською спецслужбою. Чому? Це відома справа – розділяй і володарюй. Це абсолютно зрозуміла річ. Але однаково, втім, якщо так склалося і в людей, у значної частини населення в Україні виникло почуття власної самосвідомості національного і так далі, треба ставитися до цього з повагою", – підкреслив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін вважає, що існує ймовірність домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами.

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