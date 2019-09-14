Розпався на шматки: Росія зазнала фіаско зі "супутником-вбивцею"

Російський військовий супутник "Космос -2521" розпався на шматки і згорів у атмосфері.

Це випливає з даних Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Відзначається, що останній раз апарат спостерігали в ніч на четвер, 12 вересня.

Тоді апогей орбіти супутника становив 126 км, перигей – 113 км. Після цього засоби космічного спостереження Командування більше не виявили апарат на орбіті.

Ілюстрація Роскосмос

Відзначимо, запуск ракети "Союз-2.1в" із космічним апаратом "Космос-2519" провели в 2017 році.

У серпні того ж року стало відомо, що від нього відокремився апарат "Космос-2521". Потім він зробив ряд маневрів, на які звернули увагу західні фахівці.

Раніше експерти називали "Космос-2521" супутником-вбивцею, здатним не тільки спостерігати за іншими космічними апаратами, але і перехоплювати їх.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчені заявили про злиття нейтронної зірки і чорної діри, яке викликало "вселенський гуркіт". Цьому явищу в космосі дали назву S190814bv.

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