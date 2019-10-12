Розніс стійку: росіянин влаштував страшну істерику в аеропорту. Відео

У столиці Росії Москві в аеропорту "Шереметьєво" чоловік розніс стійку реєстрації через те, що запізнився на свій рейс.

Відповідне відео, зафіксоване камерами спостереження, опублікували на Youtube-каналі аеропорту.

Повідомляється, що чоловік запізнився на рейс і намагався пройти до літака без реєстрації через заблоковані двері. Коли у нього не вийшло, почав поводитися агресивно, влаштував погром і намагався розбити комп'ютер.

Аеропорт Шереметьєво" Общая газета

Зупинити хулігана не змогли навіть співробітники безпеки аеропорту, поки один із них не перекинув його через себе і не затримав. Порушник був доставлений у відділення поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Латвії в аеропорту Риги українці потрапили в НП, через яку не змогли вилетіти до Києва. Перевізником на рейсі виступала компанія WizzAir.

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