У Норильську (РФ) 29 травня стався масштабний витік дизельного палива з місцевої ТЕЦ, після чого Володимир Путін відчитав главу Красноярського краю Олександра Усса.

Нарада щодо НП відбулася в форматі онлайн 3 червня. Вона транслювалася в мережі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Путін розлютився через розлив палива в Норильську Колаж

Президента Росії обурило те, що влада дізналася про ситуацію із соціальних мереж. Його також розлютила доповідь Усса про те, що ліквідувати наслідки розливу палива за два тижні не зможуть.

За словами глави Красноярського краю, єдиний варіант – спалювання нафтопродуктів.

"Досвіду спалювання такого обсягу палива на території Красноярського краю немає. Тому прогнозувати, що це пройде успішно і в рамках 14 днів я, на жаль, не можу. Доповідь закінчена", – сказав він.

"Ну чого доповідь-то і закінчив? А що робити? Ви ж губернатор!" – відповів на це Путін.

Норильськ twitter.com/MBKhMedia

Норильськ twitter.com/MBKhMedia

Він також заявив, що йому "доведеться попросити в правоохоронні органи" розібратися, чому про факт розливу палива МНС і губернатор відзвітували тільки через два дні.

"Ми що, будемо дізнаватися про НС із соціальних мереж, чи що? У вас там все в порядку зі здоров'ям?" – запитав Путін у керівника "НТЕК" Сергія Ліпіна. Той почав стверджувати, що інформація "відповідно до плану була передана".

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Зазначимо, розгерметизація відбулася на Норильсько-Таймирській енергетичній компанії, передає ТАСС. У резервуар ТЕЦ-3 врізався автомобіль, почалася пожежа.

Розлив приблизно 20 тис. тонн палива зайняв площу близько 350 кв. м. Нафтопродукти потрапили в ґрунт, водойму, а також на проїжджу частину.

Путін оголосив розлив дизельного палива надзвичайною ситуацією федерального характеру. До ранку 30 травня було зібрано понад 100 тонн нафтопродуктів, із місця витоку вивезли забруднений ґрунт, а саму територію обробили абсорбентами.

Паливо, що потрапило в річку, видно на "Яндекс.Картах" Скріншот

Паливо, що потрапило в річку, видно на "Яндекс.Картах" Скріншот

За попередніми даними Росприроднагляду, збиток може обчислюватися десятками мільярдів рублів. Начальника цеху, де сталася НП, затримали, розпочато кримінальне провадження.

Паливо, що потрапило в річку, видно на "Яндекс.Картах" Скріншот

Норильськ Рен ТВ

Норильськ t.me/rian_ru

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