Розквіт "совка" в російській Колимі показали на видовищних фото

Фотограф Володимир Оглоблін зробив добірку фото з життя на російській Колимі з 2008 по 2013 рік.

Знімки він опублікував у Facebook під назвою "Скромна чарівність соцреалізму" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я і сам не знаю навіщо знімав весь цей треш. Ніхто не просив і не замовляв. Здавалося, що це з давно минулого часу розквіту совка", – написав Оглоблін.

За його словами, таке життя в Росії нікуди не поділося.

"Багато хто досі вважають, що "прийде НАТО і відбере у них килими зі стін, вбиральні на вулиці і горілку..." – додав фотограф.

У коментарях користувачі помітили, що "з якоїсь безглуздої іронії люди, що живуть в такому оточенні, вже 20 років голосують за стабільність".

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Життя на Колимі Facebook Володимира Оглобліна

Cкрін Facebook

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