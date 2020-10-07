У Москві стрімко зростає число хворих і померлих від Covid-19. Заступник мера міста Анастасія Ракова поклала відповідальність за зростання числа хворих на самих москвичів, заявивши, що в столиці фіксують "тотальне недотримання масочного режиму". Столична влада тут взагалі ні при чому.

На узбережжі Камчатки масова загибель морських тварин, люди отримують опіки. Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов пояснив, що у нього два підозрюваних: водорості або вулкан який-небудь розперезався. Коротше, Тихий океан сам себе отруїв. Численні полігони, поховання отруйної ракетного палива та інші "м'язи Росії" тут, природно, ні до чого.

Навального отруїли "Новачком". Путін заявляє Макрона, що Навальний отруїв себе сам. І взагалі цей "Новачок" можна виготовити на будь-якій кухні. Влада тут, звичайно ж ні до чого.

Розкрито світову змову всього сущого проти самих себе. Все так і норовлять себе винищити: люди, тварини, рослини – геть, навіть Тихий океан сам на себе накинувся. Влада тут, звичайно, ні при чому. Вони все #самівинні.

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