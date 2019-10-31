Розкрито провальний нюанс про "зброю судного дня" Путіна

Російський атомний підводний човен проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" з балістичною ракетою (МБР) "Булава", яку називають "зброєю судного дня", як виявилося, не може стріляти зі сходу на захід.

Про це повідомляє "Ведомости" з посиланням на джерело. Пов'язано це з необхідністю модернізувати полігон Чижа в Архангельській області

За словами співрозмовника, маються на увазі тільки технічні обмеження: для пуску ракет є підготовлений екіпаж. Він додав, що ротація між Північним і Тихоокеанським флотами вирішувала це питання. Також повідомляється, що полігон використовувався для таких стрільб раніше.

Запуск "Булави" Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провела стрілянину міжконтинентальної балістичної ракетою (МБР) "Булава".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.