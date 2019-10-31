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31 жовтня • оновлено в 10:48
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Розкрито провальний нюанс про "зброю судного дня" Путіна

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Російський атомний підводний човен проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" з балістичною ракетою (МБР) "Булава", яку називають "зброєю судного дня", як виявилося, не може стріляти зі сходу на захід.

Про це повідомляє "Ведомости" з посиланням на джерело. Пов'язано це з необхідністю модернізувати полігон Чижа в Архангельській області

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За словами співрозмовника, маються на увазі тільки технічні обмеження: для пуску ракет є підготовлений екіпаж. Він додав, що ротація між Північним і Тихоокеанським флотами вирішувала це питання. Також повідомляється, що полігон використовувався для таких стрільб раніше.

Запуск "Булави"

Запуск "Булави"

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провела стрілянину міжконтинентальної балістичної ракетою (МБР) "Булава".

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филипп филипыч
филипп филипыч
дальность булавы 9,3 тыс.км. расстояние анадырь-вашингтон 6,8 тыс.км
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Нюанс действительно провальный. Думаю после такого провального провала атомные подводные ракетоносцы будут списаны и утилизированы, фсьо ядерное оружие России будет передано под омерыганский контроль, Крым вернут Украине а Курилы японцам. Сибирь как известно уже и так кетайская так что СУГС, ёпста.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Не может стрелять? Точно селюки...
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