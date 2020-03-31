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31 березня • оновлено в 13:34
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Розкрито імена людей із найближчого оточення Путіна: хто вони

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У близькому колі спілкування президента Росії Володимира Путіна, з якими він радиться щодо ухвалення стратегічних рішень, перебувають тільки шестеро людей.

Однак всі вони "розподілені" за конкретними сферами. Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів російський економіст, колишній радник глави РФ Андрій Ілларіонов.

"Тут важливіше навіть не те, хто обов'язково формує думку, а, скажімо, хто володіє достатніми владними повноваженнями одночасно і входить у коло, як раніше б сказали, Політбюро. Цей список досить добре відомий. Це Микола Патрушев, керівник ФСБ Бортніков, керівник СВР Наришкін, Ковальчук, Сергій Іванов і, напевно, глава адміністрації Вайно", – перерахував він.

Розкрито імена людей із найближчого оточення Путіна: хто вони

Ілларіонов підкреслив, що у всіх цих людей різні рівні близькості з президентом. Він також зазначив, що колишній прем'єр Дмитро Медведєв хоч і відноситься до тих, кому Путін довіряє, але, з його точки зору, не є людиною, хто входить до кола осіб, які ухвалюють стратегічні рішення.

"Які розуміють Путіна і яких розуміє сам він з пів слова, пів погляду, яким багато не треба розповідати, чому потрібно ухвалювати те чи інше рішення, у яких ідеологічне, політичне сприйняття навколишнього світу збігається. У мене ніколи не було відчуття, що Медведєв входив у це коло", – пояснив російський економіст.

На його думку, їх зазначених шести осіб найпотужнішим та інтелектуально підготовленим є Микола Патрушев.

Андрій Ілларіонов

Андрій Ілларіонов

apostrophe.uа

"Він сповідує теорію превентивної ядерної війни, і відомий вам Андрій Піонтковський вважає його найнебезпечнішим. Патрушев наполягав на зміні концепції національної безпеки для того, щоб туди включити юридичну можливість нанесення РФ першої ядерного удару, зокрема й по неядерних державах", – пояснив Ілларіонов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Андрій Ілларіонов заявив, що президент Росії Володимир Путін приховав свій офіційний вік, і насправді йому вже 69 років.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, смотрим на Ю т уб: Мнение: Что изменилось в Севастополе и Крыму за 6 лет? ___ и делаем выводы
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Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Чушкари свидомые,а с вашим клоуном хто спилкуется?
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Самая важная новость за сегодня. Куда важнее продажи земли.
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