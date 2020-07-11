Розкрилися деталі останнього дня групи Дятлова перед загибеллю

Марина Погорілко Новини Росії 21:38, 11.07.2020

Експерт-юрист Андрій Кур'яков поділився деталями останнього дня групи Дятлова, яка загинула в 1959 році на однойменному перевалі.

Як повідомляє "Комсомольська правда", він детально описав події, що відбувалися з туристами.

За його словами, намет дятлівців був складений повністю – і троси, і стійка – такі пошкодження одночасно могла нанести тільки лавина. Екперт припустив, що про її сходження туристів попередив один з учасників експедиції Семен Золотарьов.

"Найбільш імовірно – Золотарьов скомандував, що пішла лавина. У цей момент вона вже поклала задню частину намету. Єдине правильне рішення в цій ситуації – різко розрізати намет і вискочити", – розповів Кур'яков.

Після цього, за його словами, група разом зі шматком намету відійшла на 50 метрів до кам'яного пасма. З цієї причини група була приречена.

"Далі група спускається вниз, до кедра, але саме в момент сходу лавини починається різке погіршення погоди. 19-20 метрів за секунду, з поривами до 35 м/с. Йти в таких умовах неможливо. Температура падає. Вони розпалюють багаття, він горить півтори години. Двоє людей гинуть біля багаття. Група розділяється. Одна частина повзе по своїх слідах назад до намету", – повідомив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кур'яков повідомив, що основною причиною загибелі туристів на перевалі Дятлова стало сходження снігової лавини, яка накрила туристів.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Під Києвом через нетрадиційну орієнтацію на смерть забили чоловіка

На Донбасі загинув український офіцер і відомий волонтер Майдану Матвіїв

Курсант із Житомира встановив на турніку рекорд України

Лікар показала фото з COVID-центру на Закарпатті: швидкі щодня привозять нових хворих

Мендель відреагувала на чутки про вагітність від Зеленського