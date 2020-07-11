Розкрилися деталі останнього дня групи Дятлова перед загибеллю

Експерт-юрист Андрій Кур'яков поділився деталями останнього дня групи Дятлова, яка загинула в 1959 році на однойменному перевалі.

Як повідомляє "Комсомольська правда", він детально описав події, що відбувалися з туристами.

За його словами, намет дятлівців був складений повністю – і троси, і стійка – такі пошкодження одночасно могла нанести тільки лавина. Екперт припустив, що про її сходження туристів попередив один з учасників експедиції Семен Золотарьов.

"Найбільш імовірно – Золотарьов скомандував, що пішла лавина. У цей момент вона вже поклала задню частину намету. Єдине правильне рішення в цій ситуації – різко розрізати намет і вискочити", – розповів Кур'яков.

Після цього, за його словами, група разом зі шматком намету відійшла на 50 метрів до кам'яного пасма. З цієї причини група була приречена.

"Далі група спускається вниз, до кедра, але саме в момент сходу лавини починається різке погіршення погоди. 19-20 метрів за секунду, з поривами до 35 м/с. Йти в таких умовах неможливо. Температура падає. Вони розпалюють багаття, він горить півтори години. Двоє людей гинуть біля багаття. Група розділяється. Одна частина повзе по своїх слідах назад до намету", – повідомив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кур'яков повідомив, що основною причиною загибелі туристів на перевалі Дятлова стало сходження снігової лавини, яка накрила туристів.