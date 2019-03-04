Розкрилася скандальна правда про сім'ю кримчанина, котрий розтерзав дитину в Москві

Брат Сави Нікітіна з Криму, який жорстоко вбив свою сім'ю в Москві, Денис страждає на шизофренію.

Його боїться все селище Краснокам'янка, що біля Ялти. Про це дізналася КП зі слів знайомих сім'ї з Криму. Вони кажуть, що Сава міг вбити своїх рідних також через це захворювання.

"Проблеми з головою, мабуть, почалися. У його старшого брата шизофренія ж. Батько намагається приховувати це від преси, адже він письменник, але все селище про це знає. Крім того, вся Краснокам'янка перебуває в страху", – розповів Дмитро, знайомий Сави.

Від брата Нікітіна сім років тому пішла дружина. У чоловіка почалася шизофренія. Живе один, не працює, отримує пенсію з інвалідності. Денис постійно говорить про початок третьої світової і вважає себе голубом миру – навіть курликає.

"Батько принципово не хоче лікувати його. Його не раз відправляли в психлікарню, коли вже починали місцеві жителі скаржитися, але через декілька місяців відпускали. Батько закриває на все це очі. Не виключено, що Денис теж уб'є когось у нападі. Одного разу жертвою мало не стала маленька дитина. І ось зараз, коли читали з преси про криваві записки Сави, мовляв, "Я тебе породив, я тебе і вб'ю", то одразу подумали, що у нього щось із головою, як і в Дениса", – сказав Дмитро.

Олександр Нікітін ніяк не відреагував на те, що його молодший син скоїв вбивство.

"Він поводився так, ніби все чудово. Мабуть, він уже знав, що Саві ввижався Тарас Бульба. Він звик приховувати одного неадекватного сина, тепер, напевно, буде прикривати й іншого. Просто Сава з дружиною і сином щоліта приїздив до батька. Дитина не проблемна. І ми бачили Машу, вона – ангел. Не думаю, що вона могла спровокувати його на таке жорстоке вбивство, як сказав батько журналістам. До того ж Сава написав заповіт за день до вбивства, тобто вже якісь думки були", – додав Дмитро.

Сава Нікітін із дружиною Машею Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваний у вбивстві раніше працював у МНС України. Також на місці трагедії знайшли записки, зокрема й написані кров'ю. Одна з них присвячувалася кримчанам, ще одна – тому, що "українці і росіяни – брати".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.