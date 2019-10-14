Роздягаються догола та їдять землю: в Росії на новому "перевалі Дятлова" масово гинуть люди

У Ленінградській області (Росія) існує власний "перевал Дятлова", де таємниче зникають та гинуть люди.

Як повідомляє "КП", це місце розташовано у лісах Тихвинського району поруч із Шугозером, та ще 10 років тому навколо нього ходили моторошні легенди, які відродилися цього вересня через новий випадок.

Природний парк "Вепський ліс" – неподалік від місцевого "перевалу Дятлова" Фото: Федір Лашков / Adobe Stock

Люди пропадали у місцевих болотах, але пізніше їхні тіла, які доводили правоохоронців до ступору, завжди знаходили. За весь час на "ленінградському перевалі Дятлова", як його охрестили місцеві, було знайдено 16 частково або повністю оголених трупів без слідів насильства.

Карта – району у Ленінградській області, де пропадають та гинуть люди

Дивиною є той факт, що перед смертю вони, з незрозумілої причини, скидали із себе одяг. Мандрівники вмирали на ділянці радіусом у 50 кілометрів, при чому, рівночасно – з квітня до жовтня.

Очевидці стверджують, що всі вони в останні хвилини життя втрачали розум. Мало того, що роздягалися догола, але ще й їли бруд, викидали зі своїх кошиків ягоди та гриби. Один з подібних випадків стався із 30-річним лісорубом. Коли тіло знайшли, весь одяг було розкидано поруч. Судмедексперти заявили, що чоловік був тверезий, а помер через удушення, коли його рот і горло забилися брудом.

У лісі знайдено сліди останнього зниклого extremum.spb.ru

Місцеві копи намагалися розслідувати дивні справи, але кожен раз приходили "до глухого кута": досі залишається загадкою, що змушує мандрівників роздягатися у холодну пору року.

У Росії таємниче зник пенсіонер - останній зниклий kp.ru

Останнє дивне зникнення сколихнуло село Паньшін 24 вересня, коли 83-річний пенсіонер Анатолій Шарий пішов до лісу збирати гриби, але так і не повернувся. Волонтери та поліція вели пошуки тиждень, але кинули цю затію, так як район – дуже віддалений, та й погода вже погана. За словами очевидців, ймовірно, вони бачили місце ночівлі пенсіонера. Чоловік залишив стрілки з гілок на каменях, але його так і не змогли знайти.

Відстань пішки від будинку до місця зникнення

У лісі знайшли стрілки з гілок extremum.spb.ru

Родичі настільки зневірилися знайти пенсіонера, що навіть залишили оголошення про велику винагороду для того, хто зможе просунутися в пошуках.

Оголошення про зниклого пенсіонера kp.ru

Це місце не випадково назвали "ленінградським перевалом Дядлова", так як історія про туристичний похід 1959 року мала низку схожих ознак, які досі залишаються загадкою. Зокрема, тіла групи було знайдено в горах без верхнього одягу й взуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Існувала версія, що туристів з групи Дятлова, які загинули в горах Уралу, могла погубити снігова людина, а також, що вони могли влаштувати бійку між собою через свого керівника.

Сестра Дятлова заявила, що всю фантастичну інформацію про загибель людей склала влада, щоб відволікти увагу від справжньої причини смерті.

У вересні 2019 року дослідники назвали справу про загибель туристів фіктивною, та оголосили, що проситимутьСК порушити нову.

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