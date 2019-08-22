Розбіжності між Кремлем і РПЦ: ЗМІ назвав головну причину

Останнім часом відносини між Кремлем і РПЦ почали псуватися. Причиною, за даними ЗМІ, стало "приєднання Криму", а також конфлікт із українською церквою.

Про це написали "Ведомости" з посиланням на матеріал Financial Times (FT). Журналіст повідомив, що за президентства Володимира Путіна церква в Росії набула особливого статусу.

Він зазначив, що релігія активно використовувалася для того, щоб висвітлити розбіжності між країною і нібито "аморальним Заходом", а також відродити ідею "русского міра".

Патріарх Кирил і президент Росії Володимир Путін

На думку автора матеріалу, "приєднання Криму" до Росії в 2014 році і п'ять років війни на сході України призвели до розладів між Кремлем і РПЦ, адже близькість між владою і церквою погано вплинула на репутацію другої.

"У результаті патріарх Кирил, усвідомлюючи, що дії Путіна підірвали його авторитет в Україні, відмовився взяти під контроль парафії Криму і бойкотував церемонію в Кремлі, присвячену приєднанню півострова. Ще одним ударом по Путіну стало від'єднання української церкви від РПЦ", – йдеться в тексті.

Журналіст написав, що було вже чимало ситуацій, коли президент Росії і патріарх не хотіли йти назустріч і допомагати один одному. На його думку, незважаючи на це, зовнішньо Путін і Кирил "виступали єдиним фронтом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний священик РПЦ Всеволод Чаплін заявив, що Російська православна церква повністю підпорядковується інтересам Росії і президента Путіна.

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