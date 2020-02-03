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3 лютого • оновлено в 13:12
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Розбив молотком голову і перерізав горло: террорист "ДНР" по-звірячому вбив дівчину в РФ

1.7т
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У Санкт-Петербурзі (Росія) судитимуть найманця терористичної "ДНР" із Молдови, який перерізав горло коханій.

Як повідомляє "Регіон online", найманець Росії втік з окупованого Донбасу після того, як перерізав горло своїй дружині. Тепер його судитимуть за подібний злочин у РФ.

Тіло дівчини виявила в її квартирі у Санкт-Петербурзі рідна мати. Вже наступного дня зловмисника затримали і він дав свідчення в поліцейському відділку.

Террорист "ДНР" по-звірячому вбив дівчину в РФ

Террорист "ДНР" по-звірячому вбив дівчину в РФ

Уродженець Молдови з громадянством РФ тривалий час служив у "ополченні ДНР", поки в стані сп'яніння не вбив свою дружину, пише видання. Злякавшись відповідальності за скоєне, чоловік виїхав у Санкт-Петербург, де познайомився з молодою місцевою мешканкою.

За деякий час між ними трапилася сварка, і чоловік розбив мешканці Петербурга молотком голову і перерізав горло.

"Стосовно чоловіка завели кримінальну справу за статтею №105 КК РФ (вбивство). Під час суду обвинувачений відмовився від свого зізнання й почав відчайдушно "косити" під психічно хворого. Зараз зі зловмисником працюють фахівці, розслідування триває", – повідомило джерело у правоохоронних органах Санкт-Петербурга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, викладача історії з Санкт-Петербурга (Росія) Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити у річці рюкзак із відрубаними жіночими руками. Жертвою виявилася його коханка та студентка.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
Тег
ДНР
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