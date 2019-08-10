"Рота закрий!" На мітингу в Москві поліція познущалася над активісткою

У Москві на акції протесту через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму поліція жорстоко затримала одну з активісток.

Відео знущань над дівчиною опублікували місцеві ЗМІ (щоб подивитися, доскролльте сторінку до кінця). На ньому видно, як силовики кидають затриману на підлогу автозаку, а потім хапають за волосся, щоб запхати її в клітку.

(OBOZREVATEL також веде онлайн-трансляцію протестів в Росії – всі подробиці, фото і відео дивіться тут)

Повідомляється, що дівчину буквально висмикнули з натовпу, за те що вона тримала в руках плакат.

Відео: "Протести в світі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 10 серпня, в Москві проходить мітинг через відмову в реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Мітинг під гаслом "Повернемо собі право на вибори" розпочався о 14:00 на проспекті академіка Сахарова. Захід триватиме до 16:00.

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