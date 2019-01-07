''Рот заклеїли пластиром'': у Росії спалахнув скандал через інцидент з новонародженим

У Росії спалахнув скандал після того, як у мережі показали відео з немовлям у пологовому будинку Інгушетії. Так, на кадрах можна побачити малюка з соскою, прикріпленою до рота лейкопластиром.

Автор зйомки повідомляє, що дитина нібито лежить у відділенні патології новонароджених. За її словами, малюкові медики нібито заклеїли рот, щоб не кричав, і залишили у холодній палаті. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У той же час у перинатальному центрі Інгушетії все заперечують.

Скріншот з відео

"Зйомки велася у палаті пацієнткою нашого відділення. Жінка вибрала момент, коли медсестра пішла в сусідню палату по роботі. Медсестри не було на місці всього кілька хвилин. Ми вважаємо, що пластир був закріплений на роті дитини самою цією пацієнткою. Навіщо жінка це зробила – встановлюється. Ведеться перевірка, подробиці НП встановлюються", – розповіла головлікар пологового центру Хаді Угурчієва, пише "КП".

Як з'ясувалося, хлопчик, який потрапив на скандальне відео, народився недоношеним у цьому вересні з масою трохи більшою за кілограм. Зараз загальний стан новонародженого оцінюється як середньої тяжкості, але малюк поступово набирає вагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії батьки дитини, яка загинула в Сочі під час зливи, впавши в каналізацію, вирішили відмовитися від претензій до місцевої влади в обмін на компенсацію в 150 тис. рублів.

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