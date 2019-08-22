Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон считают, что Россию нужно вернуть в клуб мировых держав G-8 – ред.

Главные слова были произнесены, но они ничем не оговариваются. Не одна из тех причин, по которой Россия была исключена из клуба мировых держав, не была ликвидирована. Наоборот, Россия своим поведением только усугубила кризис в отношениях. Но тем не менее ее хотят возвратить в большую восьмерку.

У меня есть простое объяснение этому. По-моему, подтверждается то, о чем я говорю в течении последних двух месяцев, в том числе и OBOZREVATEL. Если новое руководство Украины и президент Владимир Зеленский в центре своей избирательной кампании поставили обвинения политических оппонентов, что это партия войны и нам нужно говорить с нашими братьями, такими же украинцами по другую сторону, тогда чего же вы хотите ожидать от западных партнеров? Такая постановка вопроса, как у нынешней украинской власти, была оскорбительна не только для Украины. По существу, она повторяла весь кремлевский нарратив: что никакой войны с Россией нет, а есть, мол, гражданская война, а эта партия войны, которая 5 лет находилась у власти, эту войну развязала.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон РИА Новости

Такими месседжами Зеленский поставил себя в идиотское и позорное положение. Говоря о партии войны, задумывались ли идеологи предвыборной кампании, в какое положение они поставили того же Макрона и Меркель? И вообще всех людей на Западе, которые поддерживали Украину. Ведь если у Порошенко была преступная партия войны, то выходит, что все эти люди были соучастниками преступления, поддерживая украинскую власть. Речь же идет не о личности Порошенко. Давайте перестаем о нем говорить. Речь идет об украинском государстве. Ведь оказывается, что союзники Украины оказались соучастниками войны.

И второе. Макрону, и особенно Меркель, очень трудно было внутри своей страны добиваться политики поддержки Украины и недопущение России в G-8. Было громадное давление бизнеса, заинтересованного в сделках с путинской Россией, с отмыванием украденных у российского народа триллионов долларов. И если само украинское государство отрекается от себя, называя пять лет сопротивления Украины политикой войны, то что вы ждете от других государств?

Откат в мировой политике в отношении России пошел как раз по вопросу Украины, хоть Россия совершила массу других вещей. Например, радиологическое нападение на Лондон, вмешательство в выборы США. Но основной претензией все-таки была агрессия против Украины и аннексия Крыма. И если украинское государство виновным в этом объявляет самого себя, то не нужно ожидать другого результата от других стран.

И теперь эта новая волна, которая пришла к власти в Украине, впервые сталкивается с таким вот явным результатом предательства собственной страны. Реакция новой украинской власти появилась только через две сутки от начала обвального разговора возвращения России в G-8. И если Украина будет вести себя так дальше, то разумеется, что Россию вернут. А какие еще у Запада могут быть к ней претензии?

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