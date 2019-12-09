Более ста лет назад первый ("железный") рейхсканцлер Отто фон Бисмарк прямо и четко охарактеризовал ценность договоров с Россией, и с тех пор так ничего и не изменилось. Это образование всегда, невзирая на форму власти, общественно-политический строй или время, когда происходили те или иные события, откровенно плевало на устные и письменные договора, конвенции, соглашения и прочее, в той части, которое ограничивало интересы образования. То есть, договоренность, оформленная в любом виде, интересует Московию только в части прав и совершенно не впечатляет в плане обязанностей. Нам это прекрасно известно, а сегодня это было зафиксировано в Европе, относительно дел спортивных.

9 декабря в Лозанне (Швейцария) состоялось заседание всемирной антидопинговой организации WADA, на котором было принято решение дисквалифицировать российское антидопинговое агентство (русада) сроком на 4 года. Кроме того, в решении предусмотрена возможность вынесения вопроса о дисквалификации сборных РФ на всех международных соревнованиях, на этот же срок. Плюс к этому, сформулированы рекомендации об исключении РФ из любых конкурсов на проведение чемпионатов мира и олимпийских игр на все те же четыре года.

Тем российским спортсменам, которые не были уличены в употреблении допинга, дана возможность принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом и соответствующей договоренности с одной из сертифицированных лабораторий национальных антидопинговых агентств третьих стран.

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Для того, чтобы понять логику этого решения, достаточно напомнить о том, как развивались события. В 2014 году грянул скандал в связи с олимпиадой в Сочи, где российские спортсмены накачивались допингом под завязку, но образцы их допинг-тестов подменялись силами сотрудников ФСБ РФ. Скандал был громким и четыре года российские спортсмены и Русада пребывали в блэк-листе.

Но во время олимпиады, проводимой в Южной Корее в 2018 году, было принято решение о снятии наказания с россиян, однако не просто так, а при условии предоставлении всей документации Русада, начиная с 2011 года, для того, чтобы окончательно разобраться в допинговом скандале и дисквалифицировать тех россиян, которые постоянно сидели на допинге, и в конце концов – установить новые требования к системе антидопингового контроля, с учетом горького опыта, полученного на примере РФ.

Однако в цивилизованных странах забыли напутствие Бисмарка и почему-то решили, что ведут дело с более или менее цивилизованной страной, в которой произошел печальный сбой. Они не поняли, что участие ФСБ во всей этой схеме говорит о прямых указаниях высшего политического руководства РФ, которое с тех пор не сменилось.

В результате, предоставленные в WADA документы из Русада были признаны грубой и наглой фальсификацией. К таким выводам пришла специальная комиссия компьютерных экспертов, работавшая на базе университета Лозанны с января этого года, когда РФ и предоставила документы. Эта подделка была состряпана настолько топорно, что была воспринята как плевок в сторону всемирной организации.

Именно по этой причине WADA повторно ввела отмененные санкции, а кроме того – устроила всемирный позор в виде рекомендаций различным всемирным спортивным организациям, показывая РФ не только как нарушителя антидопингового законодательства, но и как сторону, которая не выполняет своих обязательств, и если бы Москва просто ничего не прислала в Лозанну, это было бы не настолько вопиюще, как та фальшивка, которую они состряпали.

Вывод из этого прост. С Москвой нельзя договариваться ни о чем. Она просто не станет выполнять обязательств, которые публично взяла на себя. Так было всегда и так будет до момента, пока эта дрянь не прекратит своего существования.

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