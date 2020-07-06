На заре своего руководства улусом Московия, Путин и его партия "Единая россия" стреляли прожектами так, что аж захватывало дух. Сейчас уже мало кто помнит, но был такой прожект строительство скоростной автодороги Ретербург-Анадырь, а дальше – мост через Берингов пролив до Аляски. Мост планировался не только для открытия автомобильного движения, но и для монтажа на нем газопровода через пролив.

Это были еще те времена (2002 год), когда в Штатах не стали добывать сланцевый газ и Путину казалось, что это – отличная идея. Тем более, это было до разговора тет-а-тет с Джорджем Бушем младшим, где тот пояснил Путину на его просьбу о евроинтеграции, что РФ может получить эти перспективы только после его ухода из власти. Причем, Буш пояснил и причины такой позиции, а именно – наркоторговец и финансовый аферист – не вписывается в западную парадигму.

Путин тогда кровно обиделся и очень быстро из него посыпались имперские амбиции. А начиналось-то вон как ярко. Если кому-то кажется, что мост на Аляску это – перебор, то на самом деле, это был не самый отчаянный прожект. Были еще планы построить скоростную автодорогу Токио-Брест, с мостами от острова Хоккайдо на Сахалин, а потом и на материк.

Но время шло и прожекты тускнели, покрывались пылью и плесенью, прятались под сукно а потом и вовсе – признаны фейком. Мол, не говорил царь такого и все тут. Впрочем, через пару лет там точно так же будут вещать и о том, что Путин ничего не говорил об энергетической сверхдержаве, а все это придумало необразованное мужичье.

С этим в РФ – все в порядке, поскольку сейчас они говорят о том, что дедушка Ленин не мог рассылать телеграммы по губерниям, где требовал "вешать, непременно вешать" тех, кто не хотел отдавать пшеницу и кого называли кулаками. И что характерно, Ленин такого не говорил, а вешать – вешали и даже травили ядовитыми газами. Делал это знаменитый деятель Тухачевский во время подавления крестьянского бунта в Тамбовской губернии.

Что характерно, и Сталин тоже не давал команды уничтожать население страны в лагерях смерти, а лагерей оказалось несметное количество, где работал чудовищный конвейер смерти, который слабовато скопировал другой строитель социализма, некто Адольф Гитлер. В итоге, карта совка с лагерями на ней, выглядит примерно так.

А новые массовые захоронения тех времен находят и по сей день. Получается, что Сталин ничего не знал об этом деле и репрессиями занимались люди, которые удачно обманывали вождя и учителя. В общем, ситуация, которая перманентна в совке и РФ, удачно описана известной актрисой Фаиной Раневской, которая сказала примерно следующее: "Странное дело, жопа есть, а слова "жопа" – нет".

Но время шло и за это время случилось многое. Например, началось десятилетие "золотого дождя", который впервые за 300 лет со дня официального переименования Московии в россию, пролился на эту землю. Фантастические потоки денег, обусловленные нереальными ценами на нефть и газ, накрыли Московию как цунами.

Казалось бы, такие огромные деньжищи должны были если не полностью преобразить страну, то хотя бы поменять двух основных друзей РФ, коими с давних времен были "дураки и дороги". На эти деньги можно было себе выписать лучших специалистов, которые могли бы все это правильно организовать и осуществить.

И вот эта пена с шумом схлынула и второй раз в этот поток не войдешь. Но вот что интересно, вот эти самые мегапроекты по межконтинентальным автодорогам Путин озвучил в то время, когда цены на нефть и газ были даже ниже, чем сейчас. И рассказывая об этом, Путин всегда подчеркивал, что крупные инфраструктурные проекты являются основной задачей правительства.

Отсюда следует, что Путин, еще не зная о том, что в ближайшее время цены на нефть и газ устроят головокружительное ралли, говорил о том, что руководимое им государство одной из главных своих целей считает строительство, в том числе и такие проекты, о которых было сказано выше.

Потом цены нефти и газа пошли вверх, а никаких арктических шоссе или трансконтинентальных магистралей так и не было построено. Их даже никто не пытался строить. И все это можно было бы забыть, как и большую часть чуши, которую несет Путин уже два десятка лет, если бы не пикантная инициатива, высказанная недавно российскими дорожниками. И звучит это примерно так.

"Министерство транспорта намерено предложить механизм, который позволит задействовать деньги населения в строительстве дорог. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. По его словам, в Минтрансе заинтересовались опытом Минстроя, привлекающего средства граждан через ипотечные облигации".

Вот так! А ведь царь столько лет утверждал, что строительство инфраструктуры, в том числе и автомагистралей, первостепенная задача правительства. Он уверенно говорил о том, что это является одним из наипервейших авторитетов власти. Но вот получается, что денег на эти приоритетные сферы деятельности правительства уже нет? Из того, что говорит министр, напрашивается именно этот вывод.

"Нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это – привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя…

Возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов".

То есть, государство умыло руки не только по поводу автодорожных мегапроектов, а просто – по строительству этих самых дорог. И как следует из сказанного министром, это потому, что денег уже нет.

"Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – самый дорогой и самый недофинансированный из национальных проектов Кремля. Он требует расходов на 1,055 трлн рублей в этом году, 1,239 трлн – в следующем и 1,543 трлн – в 2022-м. При этом деньгами федерального бюджета обеспечено меньше трети нужной суммы – 321,7 млрд рублей в текущем году; 386,9 млрд – в следующем и 670,4 млрд – еще через год".

А это значит, что сработал принцип, который любил озвучивать мой начальник штаба: "Плохая лошадь всегда хорошо берет со старта". То есть, Путин уже забыл о дорожных мегапроектах, потом он забыл о том, что дороги – главный приоритет государства, а теперь выясняется, что уже банально нет денег. Их успешно распилили.

Поэтому теперь главнейшим приоритетом правительства стало не строительство чего-то конкретного, а конкретный распил бабла. И судя по всему, распил бюджетного бабла уже подходит к финишу и в связи с этим надо выдурить его у населения и тоже – попилить.

С другой стороны, россияне сами проголосовали за пилораму и пускай она работает круглосуточно и даже без перерывов на перекур. Чем больше они выпилят, тем быстрее рухнет этот курятник.