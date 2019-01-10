Как мы уже сообщали, на финишную прямую выходит соглашение между Японией и РФ о возврате южных Курильских островов под юрисдикцию Японии. Буквально в следующий понедельник пройдет встреча министров иностранных дел обоих государств, где буду согласованы окончательные параметры этого договора, а через неделю, 21 января, ожидается их подписание на высшем уровне.

Японская пресса довольно активно обсуждает грядущее событие и не удивительно, что высшие лица государства дают интервью, на этот счет. Однако, суть комментариев министра иностранных дел Японии Коно и премьер-министра Абэ существенно отличаются от того, что выдает российская пресса. Москва всячески нивелирует именно вопрос передачи островов, но делает упор на грядущее подписание мирного договора, что должно открыть возможности для более плотного сотрудничества.

В связи с этим разнобоем информационных потоков в министерство иностранных дел РФ был вызван посол Японии Тоехису Кадзуки, где на уровне заместителя министра Моргулова "Москва обратила внимание на сообщения о необходимости передачи Курил с согласия живущих на этой территории россиян, а также на планы японского руководства отказаться от взаимных прав на требование компенсаций за острова". По мнению МИД, СМИ "грубо искажают суть договоренностей и дезориентируют общественность обеих стран".

На самом деле, речь идет о том, что Япония дает избыточную информацию для прессы, в преддверии подписания соглашения, а публикуемые детали очень болезненно воспринимаются населением РФ. Этот небольшой инцидент указывает на состояние этого самого общества в РФ, которому не стоит знать подробностей сделки, готовящейся между двумя странами.

Двадцать лет правления Путина не прошли даром и деформировали общество, которое и так было трудно назвать вменяемым. Ликвидировав более или менее независимые СМИ, Путин восстановил машину пропаганды, которая стала возгонять самые низменные порывы человека, окончательно превращая его в стадо, и в конце концов это удалось. Злобное, ненавидящее всех и все стадо – создано. Причем, процесс уже окончен, потому что его венцом должна быть гордость за то, что каждый индивид принадлежит именно к огромному и однообразному стаду, но стаду злобному и грозному.

Персональная ублюдочность и ущербность замещена коллективной мощью и кровожадностью. Тут нет ничего нового, люмпен, быдло, всегда чувствует свою значимость в стаде. Криворукие и тупоголовые, живущие в условиях позапрошлого века, не понимающие того, что в 21 веке сортир с дыркой и фекальный сталагмит – приговор ему самому и тому бараку, в котором он живет, компенсируется имперской идеей. Мол, мы всех остальных "нагнем" и будем жрать их еду, валяться на их постелях и от души гадить в их лифтах.

Этот эрзац, который дала пропаганда, позволил им не смотреть на себя в зеркало и не видеть свое пропитой и тупой хари, но гордиться тем, что завтра мы пойдем в поход на сытых и устроенных и заберем все это у них для себя. Они упиваются духом разрушения, что проявляется везде, куда добираются московские туристы и где на них не находится управы. Это – важный момент. Безнаказанность лишь утверждает их в своей избранности, невзирая на то, что они никогда не были способны на создание чего-то, что было полезно во всем мире, и главное, что не убивает.

То, что такая система координат выглядит именно таким образом, легко иллюстрируется экспериментом, на который "избранные никогда не решатся". Наверняка, многие видели, что вытворяют отдыхающие из РФ на курортах Турции или Египта. Говорят, что в этом сезоне им уже наконец указывают их скотское место как персонал отелей, так и остальные отдыхающие. Но просто представим, что именно эта публика поехала в Техас и там попыталась чудить в таком же стиле. Наверняка, полиция даже не успела бы до места происшествия добраться, поскольку их бы там линчевали. Но они в такое место не поедут.

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Более того, сейчас почти невозможно увидеть автомобиль с российскими номерами в Киеве. Раньше их было настолько много, что было непонятно, что они все здесь забыли. Но сейчас, если такой автомобиль и встречается, то там непременно висят флаги Украины, ленточки цвета флага Украины, а пару дней назад довелось увидеть портрет Степана Бандеры, прилепленный к заднему стеклу. Весь этот маскарад понятен. Это не перековавшийся россиянин, просто ему страшно за свою машину и за себя, поэтому он мимикрирует и прикидывается белым и пушистым. Тут он понимает, что имперские номера кончатся быстро и болезненно. Причем, им даже трудно будет понять, откуда прилетит "благодарность".

Но в своем стаде он себя ведет совершенно иначе, там он себя ощущает нибелунгом, арием или кем-то былинно-исконным. Впрочем, эти вещи уже проходили и совок, и Германия, времен национал-социализма. Здесь нет ничего нового. Но теоретики возгонки самых низменных инстинктов, превращающих людей в стадное животное, четко предупреждали о том, что такое состояние – не стабильно.

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Им можно управлять исключительно в режиме борьбы с внутренним и/или внешним врагом. Даже убитое ниже плинтуса общество методом сравнения обнаруживает, что в своем стаде оно живет хуже, чем соседи, например, и у него должна быть внутренняя мотивация оставаться в этом состоянии, а главное – должно быть четкое пояснение того, почему он вынужден жить хуже, чем живут все люди за забором.

И тут в ход идут два главных фактора пропаганды. Первый: все вокруг – враги и именно эти враги украли то, что должно принадлежать стаду. Поэтому враги живут лучше, а стадо – хуже. Отсюда следует логичный вывод о том, что врага следует уничтожить и забрать у него все те ништяки, которыми тот располагает. Искусство же управление стадом заключено во втором элементе пропаганды. Условно говоря, это – элемент времени. То есть, пропаганда вещает о том, что вот сейчас надо немного потерпеть, собраться с силами и уж потом – обрушиться на врага со всею пролетарской ненавистью.

Именно правильная манипуляция тем, когда наступит "светлое будущее" и наступит долгожданная раздача слонов, позволяет держать в повиновении уже сильно разогретое и жаждущее крови общество. Классики этого жанра предупреждали, что в этом деле важен баланс, поскольку разогрев стада должен соответствовать готовности вступить в какую-то драку, поскольку пробужденные низменные инстинкты будет все труднее сдерживать, и как следствие – управлять этой массой.

Кремль

На самом деле, тут есть масса тонкостей, не учитывая которые, пострадать может сам инициатор всего процесса. Дело в том, что он должен чувствовать момент, когда стадо заведено и разогрето до критического уровня, и тогда его надо остужать кровью.

В британской армии до сих пор имеется подразделение непальских воинов, которые с колониальных времен являются элитой сухопутных войск. Они имеют давние традиции, одной из которых является отношение воина и его боевого ножа кукри. Непальцы – бесстрашные и опытные воины, которые в рукопашном бою творят просто чудеса, поскольку не имеют страха перед смертью в бою и в совершенстве владеют оригинальными техниками этого боя.

Так вот, они считают, что боевой нож должен спокойно покоиться в ножнах до самого момента его боевого применения. Если почему-то его пришлось вынуть из ножен и не применить по назначению, то надо его напоить собственной кровью и боец намеренно режет себе руку, чтобы оросить его кровью.

Примерно то же самое правило действует и в перегретом, злобном стаде. Но фокус в том, что момент повышения градуса стада необходим, поскольку именно эта динамика цементирует его и делает более управляемым. То есть, чем больше проблем в обществе и чем больше предпосылок для его недовольства, тем выше следует поднять уровень его накала, тем сильнее нужно возбудить его низменные свойства. В таком состоянии стадо само находит себе оправдание, почему оно должно это терпеть, но перед ним должна быть поставлена возможность реализовать тот жар, угли которого так умело и долго раздувались.

Это значит, что повышение уровня ксенофобии должно выливаться либо во внешнюю агрессию, где стадо может получить удовлетворение свои страстям, либо оно начнет искать этот выход самостоятельно и тогда – будет утрачено управление. Однако внешняя агрессия обязана быть успешной, чтобы стадо могло грабить, насиловать и убивать. Именно этой кровью оно может насытиться и успокоиться на какое-то время, но не на долго. А вот поражение может привести к эффекту, описанному Кона Дойлем в своей новелле "Пестрая лента", где ядовитая змея, не найдя жертвы, вернулась к своему хозяину и убила его. Поражений не должно быть, ибо это – чревато неприятностями.

Если нет подходящей внешней операции, которую можно было бы провести без особых проблем, то временно можно обойтись внутренними врагами. Собственно говоря, это приведет к тому же самому эффекту, что и при внешней агрессии. Часть стада получит возможность грабить, насиловать и убивать. Но однажды начав кровавую борьбу с врагами, ее будет очень трудно остановить и кто знает, кто завтра попадет в разряд этих врагов.

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