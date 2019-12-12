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12 грудня • оновлено в 11:17
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Олена Риковцева
Олена Риковцева
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Россияне еще не созрели до "Слуги народа"

3.7т
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Ха-ха. Путин он больше не "ху*ло". Точнее! Путин – ху*ло на российских "орбитах". То есть на востоке РФ первые серии "Слуги народа" канал ТНТ показал без цензуры. А вот европейская часть страны, ей нельзя знать, что "Путин – х*йло".

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И вот вопрос. Шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором продукции 95-го квартала, она разве разрешала каналу ТНТ совершать цензурные вырезки? Это что еще такая за история? Пусть расскажут. Всем интересно. Тем более что дальнейшее мы сверять не сможем. ТНТ, показав три первых серии "Слуги", сделал всем ручкой. Продолжения не будет. Врут

"Ведомостям", что не планировали. Жаль, газета не спросила, как же не планировали, если вся сетка была забита им от и до?!

Кароч! Не созрели до такого еще, дорогие россияне.

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Автор
Олена Риковцева Олена Риковцева
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Партія Слуга народу російські телеканали
Джерело
Джерело: Facebook Елены Рыковцевой
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
А этот человек точно журналист? да еще и на "Радио свобода". По моему это уровень какой-то хабалки из провинции. Как же опустилась современная журналистика....
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Марченко Юра
Марченко Юра
Кому надо в России по интернету смотрят ,у всех есть ,но кому это надо ,никому не надо ,кому это нужно, никому не нужно.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Марченко Юра, да нет, забавный сериал. Только вот ноги прекращения показа растут от Офиса президента Украины - там запаниковали.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Селюковсий стиль а-ля Геращенко - троговка семечками. Убожество.
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