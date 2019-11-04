Из комсомольской характеристики на Путина, обнародованной Центральным государственным архивом историко-политических документов в Санкт-Петербурге (ЦГАИПД СПб), россияне узнали, что в молодости Путин был "исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником органов".

Оказалось, что он был морально устойчив, а также "активно занимался в сети партийной учебы", а в свободное от работы время – спортом. А еще выяснилось, что старший лейтенант КГБ Путин "пользуется заслуженным уважением товарищей по работе".

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Как сообщил директор ЦГАИПД СПб Владимир Тарадин, эта сенсационная информация никогда не была секретной, "это обычная комсомольская характеристика". Документ, действительно, сильный. Немного не хватает закадрового голоса Ефима Копеляна из фильма "17 мгновений", когда он зачитывает досье на Штирлица. Помните: "характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Отличный спортсмен…". Но россияне и без Копеляна все давно поняли. Путин – это Штирлиц.

Поскольку рейтинг Путина сейчас сдулся, в Кремле решили, что россияне забыли, что Путин – это Штирлиц и решили напомнить. А тем, кто не жил в СССР, телевизор постоянно рассказывает про то, какая это была чудесная страна и показывает фильмы про подвиги доблестных чекистов, и прочих сотрудников НКВД, КГБ и СМЕРШа. Россияне живут внутри мифа о прошлом своей страны. И то, что архивы КГБ в России и в большинстве других постсоветских стран закрыты, создает важнейшее условие для этой мифологии.

Обнародование архивных документов о деятельности спецслужб – это вопрос, который в постсоветских и постсоциалистических странах является вопросом выбора своего будущего и всегда становится предметом острейшей дискуссии. Сторонники закрытости архивов пугают опытом Польши, где в результате открытия архивов спецслужб обнаружилось, что ряд лидеров "Солидарности" были агентами КГБ. Недавно открыли архивы КГБ Латвии из которых выяснилось, что митрополит всея Латвии Александр (Кудряшов Александр Иванович) был завербован под творческим псевдонимом "Читатель", а бывшему премьер-министру этой страны Ивару Годманису при вербовке была присвоена оперативная кличка "Пугулис".

В ельцинской России этот вопрос активно дискутировался, а в России путинской был закрыт окончательно. Решения о снятии грифа секретности с документов спецслужб принимаются Межведомственной комиссией по защите государственной тайны, действующей на основе указа Путина от 6 октября 2004 года.

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12 марта 2014 года эта комиссия вынесла постановление, по которому срок секретности документов советских органов госбезопасности за период с 1917 по 1991 год был продлен до 2044 года. Это касается материалов о "силах, средствах, источниках, методах, планах, результатах" разведывательной, контрразведывательной, оперативной деятельности спецслужб, о сотрудниках и осведомителях органов госбезопасности, информации о финансировании спецопераций и др.

Россияне избрали себе президентом человека, о деятельности которого с 1975 по 1991 годы не известно абсолютно ни-че-го! Назвать это выбором кота в мешке – значит нанести публичное оскорбление одновременно и коту и мешку. По правилам, которые установил Путин, сведения о 16 годах его жизни в период службы в КГБ могут стать известны, лишь когда Путину исполнится 92 года, а срок его правления в России достигнет 44 лет. В истории есть случаи, когда монархи сидели на троне и дольше, но для власти, которая прикидывается, что ее выбирают, такие сроки немыслимы. Впрочем, поскольку вопрос о сроках секретности документов КГБ в путинской России решается лично президентом, в действительности бумаги о том, чем занимался Путин с 1975 по 1991 годы будут обнародованы не раньше того момента, когда Путин оторвется от власти. А до той поры россиянам будет дозволено знать о нем лишь то, что написано в комсомольской характеристике. Кстати, судя по направлению движения страны, умение писать такие характеристики вполне может быть востребовано.

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