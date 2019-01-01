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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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Россиян оценили: москвич существенно дороже провинциала

10.9тЧитати матеріал російською

В России - глубоко архаичное сословное общество. Даже цена жизни людей зависит, как величина виры по "Русской правде", от места погибшего в неофеодальной иерархии.

Причем, помимо принадлежности к разным социальным группам, большое значение имеет место жительства. Москвич существенно дороже провинциала. Предновогодние катастрофы лишний раз это подтвердили.

Новини
Взрыв в Магнитогорске: результат отношения к народу, как к безответному быдлу

Государство (из региональных бюджетов) выплатит за сломанную ногу москвича в пять раз, а за хороший фингал под глазом в 2,5 раза больше, чем за жизнь магнитогорца. В Москве все попавшие в больницу в результате обрушения пешеходного моста в парке Горького получат 500 тыс., получившие медицинскую помощь без госпитализации - 250 тыс. рублей. А семьям погибших в Магнитогорске будет выделено всего 100 тысяч рублей.

Новини
Читать всем, у кого чешется ''адиннарот'' и зудит ''путенввиди''

Жители регионов в новой сословной иерархии стоят гораздо ниже москвичей, которые уже самим фактом столичного происхождения приобретают привилегированное положение в неофеодальном обществе.

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Автор
Ігор ЕйдманІгор Ейдман
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Эйдмана
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Петр Петрович
Петр Петрович
Жидовский пидор эйдман из Германии так вообще бесценен.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Жители регионов Педерашки - это обычное быдло и скот, труд которых как рабов используют москвичи для обеспечения себе безбедной жизни. Педерация для того и создавалась, чтобы МацКВАка процветала, а остальные на нее пахали!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Почти по Оруэллу ---- Весь кацапский скот равен между собой, но есть мацковский скот, который равнее всего остального кацапского скота
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