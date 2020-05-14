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14 травня • оновлено в 17:13
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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучий Всі статті автора

Россия заплатила драматическую цену за "чемпионство"

25.8т
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Приоритет работы президента – жизнь и здоровье россиян.

Он никогда не скрывал это и в драматических ситуациях всякий раз повторял твердым голосом: главное – спасти жизни людей!

Поэтому в "Норд-Осте" заложников умерщвили газом, не дав медикам формулы антидота. Поэтому в Беслане Масхадову не позволили начать переговоры с террористами — и второпях стреляли потом из огнеметов по заминированной школе, полной детей.

Поэтому врали стране, что на "Курске" не осталось живых моряков и не дали норвежцам прийти им на помощь…

Вот и сегодня главное для Путина – жизнь и здоровье россиян.

Поэтому посреди нарастающей пандемии его администрация в разы занижает число погибших, и симулирует контроль над ситуацией, и отпускает ее на смертельный самотек, чтобы провести-таки свое воровское голосование за "обнуление" и окопаться у власти на новые 16 лет.

Россиян, во имя этой новой узурпации, погибнет гораздо больше, чем на "Курске", в "Норд-Осте" и Беслане вместе взятых, – те смертельные рубежи Путин уже превысил своим десятидневным административным параличом посреди пандемии, бездарными "каникулами" и рукотворной катастрофой здравоохранения и социальной сферы.

Полторы тысячи "неучтенных" умерших – только в Москве, и только за апрель. В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук? (Северную Корею с Белоруссией не предлагать).

Россия даже не навела глаза на резкость…

"Путин всех переиграл?" О да. Он давно смел фигуры с доски, объявил себя чемпионом и переломал тех, кто отказывается оказывать ему чемпионские почести.

Россия уже заплатила драматическую цену за это уголовное "чемпионство" — и продолжает ее платить.

"И тем больней, чем дольше", как сказано в стихотворении Окуджавы о том, как погибают царства…

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Автор
Віктор Шендерович Віктор Шендерович
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Шендеровича
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Комментарии на сайте не модерированы
Жуматий Сергей
Жуматий Сергей
Это случайно не тот Шендерович, который на экране ТВ сожалел, что немцев остановили под Москвой в 1941 году?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Настоящему обитателю Сколеновстана главное,шо встали с колен.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"....В какой еще столице, какой страны, такое сошло бы с рук?..." - в ЛЮБОЙ стране рабов.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Свавильный Николай, ты прав, Шандерович работает в морге по учету трупов ,поэтому это правда
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