"Россия – агрессор, и Крым совершенно точно не должен принадлежать России. Но из того, что он не должен ей принадлежать, совершенно не следует, что Крым нужно отдать... Именно [Алексей Навальный] произнес единственно верную мысль относительно Крыма", – заявил Егор Жуков, цитируя высказывание Навального о том, что Крым – это не "бутерброд с колбасой".

Далее он выступает за проведение второго референдума с участием России, Украины и международных наблюдателей. "Если референдум закончится в пользу России, Крым – ни в коем случае не отдавать". В этом случае, подчеркивает блоггер, у "Запада не останется совершенно никаких оснований для поддержки санкций".

"Вуаля!", – торжественно заключает он в своей видеопубликации от 26 июля 2017 года, которую можно посмотреть по этой ссылке.

Остаются ли у вас сомнения, что за проект такой – этот Жуков?

Имейте в виду, что 6 декабря трое из семерых осужденных по "московскому делу" были приговорены к реальным срокам отбывания наказания. Жуков в число этих несчастных – не попал, а буквально на следующий день после оглашения приговора Жукову Алексей Венедиктов объявил об открытии для него блог-площадки на "Эхе Москвы".

Жуков – это крайне наглядный пример реализации коварной стратегии Кремля по удержанию власти. И когда я слышу очередную песню внутрироссийской оппозиции о "последних днях" путинского режима, я не знаю, какого доктора им посоветовать.

Друзья, с такими жуковыми вам при путинском режиме существовать не три года и даже не тридцать три, а, как минимум, столетие. Век на то, чтобы просто физически исчезли поколения, способные продуцировать идеологию оккупационной власти. Нам, живущим за пределами вашего ГУЛАГа, было бы все равно, но вы же еще периодически и войска в Приштине высаживаете, применяете "Новичок", бомбите города, захватываете территории, грозите ядерным оружием...

Добавьте сюда полную импотенцию западных властей – и вы поймете, почему я с такой серьезной обеспокоенностью смотрю на вашу "оппозицию". В большой войне мы будем по разные стороны баррикад, и вы, жуковы, будете в эти суровые минуты рассказывать, что мир "не делится на черное и белое", и что "все сложно".

Обязательно посмотрите этот ролик – для того, чтобы расстаться с иллюзией относительно "прекрасной России будущего". Прекрасная Россия возможна только в одном случае – в случае ее исчезновения с карты мира в нынешнем административно-территориальном виде.

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