Россия: власть принадлежит историческим реконструкторам

Пренебрежительно оскорбительный тон экс-замглавы Администрации президента РФ Владислава Суркова (он же – Асланбек Дудаев) по отношению к украинцам демонстрирует весь цинизм российской политики.

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет", - утверждает он.

По уровню цинизма его слова могут конкурировать разве что только с фашистами гитлеровской Германии – те тоже использовали терминологию унтерменшен к славянам, чтобы мотивировать к наступлению свои войска.

"Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее — 1000 лет назад во времена королей Генриха и Оттона I, — под именем венгров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов", — Выступление рейхсфюрера Генриха Гиммлера

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Вторая громкая цитата Сурков-Дудаев, заслуживающая внимания – это фактическое обещание продолжить имперскую агрессию против Украины:

"Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", - говорит российский чиновник, который отрыто декларирует свою идеологию как путинизм.

Напомню еще раз – это говорит многолетний советник действующего президента России. Есть ли вопросы как проходили все предыдущие переговоры по Донбассу с участием Суркова-Дудаева?

Эту его речь надо распечатать и прибить на стенку в каждый кабинет каждого чиновника, политика и депутата. Особенно тех, которые рассказывают о необходимости мириться с Россией.

Но проблема для Украины и украинцев в целом в том, что так думает вся нынешняя политическая элита России. Даже если и не говорит об этом вслух.

Не верите? Давайте не будем вспоминать полудурков типа Дугина-Кургиняна-Соловьева-Кисилева или Жириновского. А посмотрим на слова Владимира Путина – всего за пару дней до появления откровений Суркова-Дудаева он давал интервью ТАСС.

"Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке".

"И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия".

" …я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ…".

"Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой…"

" Л юбое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и мире".

Ну или самое свеженькое - Владимир Путин припомнил Украин е 16 миллиардов долларов общего долга СССР.

Для Кремля и российских политиков обычная практика размышлять кто кому что должен несколько сотен лет назад, притягивая историю за уши к текущей ситуации. Власть в России принадлежит историческим реконструкторам – и Путин мало чем отличается от Гиркина-Стрелкова .

Их стратегическая цель — восстановление неоимперии России, присоединив для начала Беларусь и Украину. Способы ее реализации могут меняться: либо военным путем как продвигал Сурков. Либо "задушить в объятиях" - как должен сейчас делать Дмитрий Козак.

В любом случае, Украины, в понимании России и Кремля, быть не должно.

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