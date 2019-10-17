Россия продолжает усиленными темпами готовится к большой войне.

Путин решил выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах.

Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года.

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Такой законопроект внесен в Госдуму самим кремлевским карликом.

Одной из причин отказа соблюдать документ названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки.

Какой обстановки спросите вы меня?

А сегодня Путя предложил признать всех русскогоговорящих украинцев россиянами и выдать им российские паспорта.

Но Зе прийдет и порядок наведет.

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