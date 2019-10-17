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17 жовтня • оновлено в 14:47
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Россия усиленными темпами готовится к большой войне

2.8т Читати матеріал російською

Россия продолжает усиленными темпами готовится к большой войне.

Путин решил выйти из международного соглашения, которое направлено на защиту гражданского населения в военных конфликтах.

Речь идёт о дополнительном Протоколе к Четвёртой Женевской Конвенции 1949 года.

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Трамп обменял Сирию на Россию

Такой законопроект внесен в Госдуму самим кремлевским карликом.

Одной из причин отказа соблюдать документ названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки.

Какой обстановки спросите вы меня?

А сегодня Путя предложил признать всех русскогоговорящих украинцев россиянами и выдать им российские паспорта.

Но Зе прийдет и порядок наведет.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Да всю жизнь мечтал об этой дерьмокнижке. И еще больше - о невероятно счастливой жизни в Замкадье, где процентов шестьдесят населения никогда не видело в своем жилье самых элементарных удобств.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как это Россия готовится к войне?? Мы уже пятый год таковыми бригадми и сухопутными войсками, пл 5млн.единиу личного состава нападаем на Украину. Но доблестно всу мощно сдерживает нас, защищая себя а заодно и запад
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