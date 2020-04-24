Вы не поверите, но США и Россия, враги в публичной плоскости, на самом деле имеют давние дружеские отношения. И если бы не США, России бы уже давным-давно не было…

Я не сильный знаток истории США, как и не являюсь профессиональным историком вообще, но ряд фактов обнаруженных мною привел меня к весьма неожиданному для меня выводу: США постоянно спасают Россию от гибели, и именно США более всего заинтересованы в сохранении России в конфигурации Российской Империи!

Бред - скажите вы?

Возможно, но тогда объясните мне как так получилось, что в моменты гибели России всегда появлялись США и вытягивали ее из петли?

Не верите?

Смотрите сами:

Голод в 1891-1892 годах

В 1891-1892 годах основную часть российского Черноземья и Среднего Поволжья охватил голод. Никто на России никогда к таким кризисам не готовился, и крестьяне дохли как мухи. Положение усугубляли эпидемии тифа и холеры, которые возникали на почве традиционной культуры быта и антисанитарии.

Тогда в США был сформирован так называемый "Флот голода": 5 огромных пароходов, груженых пшеничной и кукурузной мукой, зерном, овощами, фруктами, медикаментами и одеждой. Первый корабль "Indiana" прибыл в Россию в марте 1892 года и привёз 1900 тонн продовольствия.

Также правительство США выделило России безвозмездную финансовую помощь.

Разгром России в 1905 году

В 1905 году Россия бездарно проиграла Японии войну, которую сама же ей и объявила. США тогда предприняли огромные усилия для того, чтобы уговорить Японию подписать мирный договор с Россией, в формате который фактически констатировал ничью.

Данный мирный договор был подписан в Портсмуте (США).

Санкции против УНР в 1918 году

В октябре 1918 года в УНР уже была действующая армия, которой катастрофически не хватало оружия.

Правительство УНР оформило закупку оружия, патронов и амуниции для армии в кредит на 11 млн.долларов в США. Но контракт был сорван, так как президент США Томас Вилсон категорически запретил оказывать ​​помощь УНР.

В результате армия Украина лишилась шанса отстоять свою независимость. А Россия получила возможность вернуть Украину в свою орбиту.

Выступление на Парижской мирной конференции 1919-1920 годах

На Парижской мирной конференции 1919-1920 представители США вопросы, связанные с Украиной и ее землями, рассматривались в контексте восстановление “единой и неделимой России” в границах Российской Империи. Ни о какой независимой Украине не было и речи.

Выступление против независимости Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в 1920-1922 годах

После разгрома Красной армии под Варшавой, США остались единственной страной которая официально вплоть до 1922 года отказывалась признавать суверенитет стран Балтии. США были единственной страной которая отстаивала неделимость Российской империи в ее былых границах.

Красная Россия признала независимость Эстонии уже в феврале 1920 года, Литвы – в июле, Латвии – в августе.

Англия и Франция признали независимость Эстонии, Латвии и Литвы в 1921 году.

Но Госдеп США не сдавался!

Важным документом, свидетельствующим о нежелании США поддержать независимость Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, является нота Бейнбриджа Колби (Государственного секретаря США) от 10 августа 1920 года:

"Америка категорически стоит на позициях “единой и неделимой России”, у которой Польша не должна отнимать непольские земли, и у которой нельзя отнимать доступ к морю посредством признания прибалтийских государств. Департамент продолжает быть настойчивым в своем отказе признавать прибалтийские государства в качестве независимых от России государств. Американское правительство не считает полезными какие-либо решения, предложенные какой-либо международной конференцией, если они предполагают признание в качестве независимых государств тех или иных группировок, обладающих той или иной степенью контроля над территориями, являвшимися частью Императорской России".

В США были твердо уверены, что у эстонцев, латышей и литовцев нет никаких прав на свободу и независимость от России.

Следующие слова Э. Янга, написанные им в апреле 1922 года и вовсе лишены здравого смысла:

"Сейчас бесполезно обсуждать вопрос о том, насколько латыши, эстонцы и литовцы были вправе, с моральной точки зрения, провозглашать свою независимость в час слабости России”.

Голод 1921 года

В 1921 году в России, в связи с разрухой и политикой военного коммунизма начался страшный голод. Голодало около 40 миллионов человек.

США прислали России гуманитарную помощь на сумму около 80 миллионов долларов. Занималась этим американская миссия ARA, которая открывала в Поволжье благотворительные столовые.

Для питания голодающих было открыто более 15 000 столовых.

Осенью 1922 года АРА передает России бельё и обувь, не востребованную армией США.

Помимо продовольственной помощи АРА также оказывало помощь в налаживании медицины, вакцинации и борьбы с вспыхнувшими эпидемиями.

По оценкам Наркомвнешторга, АРА ввезла 36,3 миллиона пудов продовольствия, медикаментов и одежды общей стоимостью 136 миллионов рублей золотом.

В пик активности на АРА работало 300 американских граждан.

Программа Ленд-лиза 1941-1945 годов

В 1941 году, в результате авантюристической внешней политики Сталина, Россия оказалась в состоянии войны с Германией.

Осенью 1941 года немцы подошли к Москве и у Сталина нечего было им противопоставить.

И снова США развернуло невиданную программу помощи. В Россию было поставлено все, что стало залогом для удержания и последующего подавления Германии: продукты питания, транспорт, вооружение всех типов и видов, танки и самолеты.

Россия удержала Германию за американские деньги и исключительно за счет американской помощи.

Общий размер помощи "великому и могучему СССР" составил 12 млрд. долларов в ценах 1941 года. Из которых на долю США пришлось 9,4 миллиарда долларов.

Россия не погасила этот долг и на сегодня.

Развал СССР 1991 год

41-й президент Америки - Джорж Буш старший особенно хорошо запомнился, когда в августе 1991 года, за несколько недель до провозглашения независимости, он приехал в Киев и в своей знаменитой речи призвал Киев не отделяться от Москвы.

В кулуарах программа была куда более жесткая, Джорж Буш исходил на пену, но переубедить Украину остаться в "Тюрьме народов" ему не удалось.

Гуманитарная помощь в 1989-1991 годах

В 1989 - 1991 годах Россия снова стояла на пороге реального голода, который был вызван абсурдной экономической политикой российских властей.

Только в 1991 году России бесплатно было поставлено 241 тыс. тонн продовольствия. Помимо этого были выделены льготные кредиты для закупки у США зерна по ценам ниже рыночных.

Я знаю только об этих фактов и подозреваю, что их должно быть больше. Но, тем не менее, цифры впечатляют.

Трижды США спасали от голода.

Один раз просто купили победу над Германией.

А, как и сколько раз боролась за “территориальную целостность” России, забывая про столь почитаемые ценности Америки, такие как: Свобода и Независимость.

Собственно поэтому и сейчас у меня возникает вопрос: а что будет если Россия завтра опять окажется на грани краха - кто первый придет ей на помощь?

Ну и не менее злободневный вопрос: США неоднократно доказывали, что их не интересует Украина как отдельное государство, изменилась ли их политика сейчас, или мы наблюдаем очередную многоходовку, результат которой нам не понравиться?