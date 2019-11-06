О БАБЧЕНКО

Без гнева и пристрастия

Не успел я выложить у себя на странице ироничный пост Сергея Лойко о похождениях "бравого солдата" Аркадия Бабченко, как почитатели "таланта" последнего стали писать мне о своем несогласии. Вполне корректно и уважительно, без оскорблений в мой адрес. Так что претензий к ним я не имею. Но объясниться хочу.

Сначала о главном. Я родом из тоталитарного СССР, смутно помню годы оттепели, жил при "развитом социализме" с лицом маразматика, испытал эмоциональный подъем "перестройки", быстро сменившийся разочарованием. Распад СССР, объективно нежизнеспособного государства, я принял с пониманием, но, что скрывать, и с некоторой долей растерянности. Рефлексировать, правда, времени не было: работы хватало.

Без малого тридцать лет я живу в новой, формально демократической России, с ужасом наблюдая за ее быстро ускоряющейся деградацией. Трагизм ситуации в том, что, уже став ухудшенной копией СССР, Россия, по моим ощущениях, не собирается на этом останавливаться. И, судя по всему, продолжит свой путь в глухой цивилизационный тупик.

Я мог бы уехать из России, но как уехать, когда твоя страна больна. Иллюзий у меня давно нет. Но есть слабая надежда хоть немного помочь соотечественникам разобраться в преступной и лицемерной политике российской власти. Проявив к ним сочувствие и уважение, что, на мой взгляд, очень важно даже тактически: ведь радуясь несчастьям россиян, унижая их человеческое достоинство, можно еще сильнее толкнуть их в лапы российской власти.

Новини Путин правильно их считал

Между тем, как раз этим и занимается Бабченко, когда ликует в связи гибелью детей на пожаре в Кемерово, или пассажиров российского самолета над Синаем, или, скажем, осуждает российских борцов с коррупцией, заявляя, что ему с ними не по пути, ибо они помогают государству найти больше денег на убийство людей.

"Я хочу, чтобы Рейх (Россия – Г.К.) был коррумпирован сверху донизу. Чтоб его самолеты падали, потому что в них спи…ли (украли – Г.К.) все детали, вплоть до болтов. Чтобы его трубопроводы гнили, потому что спи….ли (украли – Г.К.) всю нефть, а вместо неё закачали хлорный сероводород. Я хочу, чтоб в Дзержинске взрывалось через день. … Я хочу, чтобы там все рушилось, сыпалось, чтобы преступность была как в Сомали, чтобы нищета и бедствия", – пишет Бабченко.

Господа адвокаты Бабченко, вы согласны со своим кумиром? И, кстати, вам не кажется, что, это как раз тот случай, когда Бабченко фактически играет на руку ненавистной ему российской власти? Как вы думаете, он это делает по глупости? Или умышленно? Может он российский агент?

Или вот еще из Бабченко: "У русских либералов новый герой – пилот, который посадил кукурузник Жуковского на поле. Слезы счастья, розовые сопли, умиление. Спасено 243 жизни! Ура! И пох… (пофигу – Г.К.), что этот герой перевозил оккупантов с их семьями в захваченный Крым…".

Сам я, положим, в оккупированный Крым никогда не поеду. Но, господа адвокаты Бабченко, вы тоже считаете, что гражданские лица, незаконно въехавшие в Крым, подлежат смертной казни? А ведь, сожалея о том, что пилоты спасли от гибели 243 человека, Бабченко дает понять, что желал именно этого.

Читая вежливые упреки своих украинских друзей в связи с перепостом упомянутой публикации Сергея Лойко, я обратил внимание, что некоторые нашли ее "грязной и неприятной". Полноте, господа. В сравнении с грязными текстами вашего подзащитного публикация Лойко – просто верх корректности.

Немало россиян переехало в последние годы из России в Украину по политическим причинам. Но, положа руку на сердце, резкое отторжение вызывают только два персонажа – Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев. Господа адвокаты Бабченко, объяснить вам, почему?

Дело, как я полагаю, в том, что до переезда в Украину, если не ошибаюсь, в 2015 году, ни Бабченко, ни Муждабаев ничем не проявляли свое несогласие с аннексией Крыма и российской агрессией на востоке Украины. Видимо, потому что дорожили своей неплохой, а в случае с Муждабаевом, руководящей, работой в Москве. Горячими обличителями преступлений России оба они стали, только оказавшись в Киеве.

Сегодня Муждабаев прекрасно устроен в Киеве: снова работает на руководящей должности, на одном из телеканалов. А вот Бабченко, кажется, не преуспел. Государственную охрану, которую ему предоставили за участие в инсценировке собственного убийства, у Бабченко отняли. Работы у него нет, а денег за посты в соцсетях, как он сам признается, переводят вдвое меньше, чем при Порошенко. "Голодные дети плачут, папка дай макаронинку", – юродствует Бабченко в одном из своих постов. Что же вы, господа, не пожелали кинуть герою на карту немного бабок на прокорм. Он обиделся и уехал. Причем, кажется, по российскому паспорту.

Куда, неизвестно. Но могу предположить, что в Израиль, где с некоторых пор обосновался еще один горячий обличитель российской агрессии – некто Александр Тверской. Не иначе как спасаясь от преследований ФСБ, он тоже перебрался в Киев. Но оказался банальным альфонсом. И был быстро разоблачен.

P.S. И последнее, вы, господа, знаете, что я категорически не приемлю путинский режим. О чем и пишу регулярно у себя в Фейсбуке, не ограничивая себя ни в оценках, ни в выводах. Думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что, рискуя немного больше, чем Бабченко, имею моральное право не одобрять его поведение. Шел бы он куда-нибудь работать, если имеет профессию. А если нет, пусть обратится к знаменитому путинскому повару г-ну Пригожину. Он как раз набирает бывших солдат в свою ЧВК "Вагнер" для операций в Африке.

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