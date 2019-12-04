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4 грудня • оновлено в 10:11
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Кремлівський мамкознавець
Кремлівський мамкознавець
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Россия получила очередной убыточный проект

1.7т
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Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работе газопровода "Сила Сибири". Событие знаковое: этот проект стал символом энергетической независимости России в условиях санкций и разворота на Восток. Однако это вовсе не означает, что он будет экономически выгодным.

"Сила Сибири" – очень дорогой проект. В самом начале, в 2011 году, публично говорили о необходимости вложений в размере ₽800 млрд. Тогда средняя цена 1000 куб. м. газа на экспорт составляла, по данным ЦБ, $338,88 (₽9,9 тыс). А вот во II квартале 2019 года средняя цена экспортного газа составила $184,02 (₽11,8 тыс). Выходит, что в реальном выражении с учётом инфляции газ даже в обесцененных рублях на 18% дешевле, чем в 2011 году.

Но и сама труба дешевле не стала. Сначала ₽800 млрд превратились в ₽1,1 трлн, а позже оказалось, что "Силе Сибири" требуется разработка Чаяндинского месторождения за ₽450 млрд и новый Амурский газоперерабатывающий завод за ₽950 млрд. В итоге в изначальном проекте достаточно было прокачать 80,3 млрд куб. м. газа для того, чтобы труба окупилась (без учёта стоимости добычи газа и текущего содержания газопровода). Теперь же для этого потребуется отправить на экспорт 208,7 млрд куб. м. газа. Даже если бы труба заработала на полную мощность сразу (а это она сделает только в 2025 году), на прокачку такого объёма газа ушло бы 5,5 лет.

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Стоит учитывать, что добыча газа вовсе не бесплатная, Амурский ГПЗ сам по себе работать не будет, прокачка газа требует ресурсов, а растущее предложение на рынке сжиженного газа грозит обрушить цены на природный газ вдвое. Всё это ведёт к тому, что "Сила Сибири" не окупится никогда. Сомнений добавляет тот факт, что китайские инвесторы отказались принимать участие в проекте (это достоверный показатель его бесперспективности), а "Газпром" не раскрывает стоимость контракта на поставку газа в Китай.

В сухом остатке: был выбран самый дорогой вариант (развитие газопровода "Алтай" выходило в 5,5 раза дешевле), компании Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга, исполнявшие заказ, хорошо заработали, а страна получила очередной убыточный проект.

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Кремлівський мамкознавець Кремлівський мамкознавець
Теми
російська економіка газопровод
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Росія
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газ Новини Росії
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