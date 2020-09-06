В ходе крупных маневров, которые сейчас происходят на территории РФ, проводятся отдельные мероприятия по родам войск или каким-то территориям. Недавно мы писали о том, как мастерски отстрелялся комплекс ПВО С-400, когда ракета вышла из контейнера, подлетела на несколько десятков метров и пошла назад, к пусковой установке. Что было дальше – история умалчивает, поскольку вся история была развернута вокруг одной удачной фотографии.

Есть подозрение, что теперь журналистам, которые присутствуют на полигоне Ашулук, в Астраханской области РФ, не разрешают снимать видео, когда им вздумается, особенно когда запускаются ракеты. Мало ли что. Поэтому на публику ушла только фотография. Оно и понятно, ведь раньше, в том же месте, пуски таких самых ракет приводили к веселому и шумному зрелищу, поскольку ракета не просто возвращалась назад, но создавала незабываемый фейерверк, что безусловно поднимало настроения как участникам самого мероприятия, так и тем, кто смотрел видео.

Но нынешние маневры – не учебные пуски ракет ПВО, а крупное мероприятие, в котором участвуют и другие войска и виды вооружений. Перед замечательным пуском ракеты С-400, были пуски противотанковых ракет, которые забавно разлетались по полигону, а диктор упорно рассказывал о том, что они поражают какие-то запрятанные мишени. Правда, те мишени, которые были на виду, оставались невредимыми, поскольку ракеты облетали их стороной. Наверное, многие видели эту красоту, но можно посмотреть еще раз.

Тем не менее, ПВО ведь не обязательно будет обеспечиваться большими ракетами, летающими на дальние расстояния. Самым массовым средством ПВО остаются переносные ракетные комплексы. У россиян они тоже есть и конечно же, в рамках этих учений проводились стрельбы и этими ракетами. Вот один из таких моментов.

Как можно понять, новейшая ракета и сама демонстрирует сбивающую противника с толку траекторию, но может управляться и вручную. По крайней мере, тут четко видно, что запущенная ракета подхватила стрелка, чтобы тот мог точнее навести ее на цель. По крайней мере, на месте стрельбы его не оказалось.

В общем, российская оборонка ваяет действительно прорывные изделия, вернее – пробивные. Не секрет, что росгвардия уже по многим позициям сравнялась с вооруженными силами РФ и понятно, что она имеет на вооружении БПЛА. Правда, использует их по другому назначению, например – контролирует дорожное движение, как на этом видео.

Наверное, вот этот мужик ехал не пристегнутым или не включил поворот и БПЛА сразу же его и атаковал. Теперь можно с точностью утверждать, что стоп-сигнал мужик заработал знатный.

В любом случае, силовые структуры РФ перевооружаются стремительно и неотвратимо. Оно и понятно, ведь все происходит в рамках федеральной программы "Анала говнет", курируемой лично Путиным. А все, что курирует Путин, всегда – "говнет".

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