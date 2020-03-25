Песков 23 марта повторно сообщил, что закрывать Москву на карантин не планируют. Закрытие "Как не обсуждалось, так и не обсуждается", – заверил он. Причина, – если РФ отправить на карантин, то она из него может и не вернуться. Уход на карантин может закончиться её распадом, поскольку так называемая Россия – это состоявшееся имперское государство, но несостоявшаяся страна.

Кремль и его штатные и внештатные пропагандисты с марта 2014 г. упорно называют Украину не иначе как несостоявшимся государством. Мотивы у них те же, что и при объявлении таковым Польши в сентябре 1939 г. Но в 1945 г. Москва была вынуждена вернуть к жизни это "несостоявшееся" государство, пусть и в качестве своего сателлита, прикрыв всё байкой о Красной армии-освободительнице.

О Красной армии-союзнице Гитлера в Москве бесстыдно молчат, поскольку если бы она в 1939 г. не вторглась бы в Польшу, то Вторая мировая война не началась бы. Не вторглась бы и поход в Польшу для Гитлера мог бы закончился так же, как для Саддама Хусейна нападение на Кувейт. Но союз Сталина с Гитлером поставил Великобританию и Францию перед реальностью войны с мощной коалицией из СССР, Германии, Японии, Италии и Венгрии, и при наличии у себя в тылу "пятой колонны" Коминтерна.

Показательно, что после поражения Франции в 1940 г. японская армия вторглась во французский Индокитай, мотивируя это точно так же, как и Сталин: надо освободить братские народы Азии от ига европейцев. До этого её армия была занята освобождением маньчжуров от китайцев, а затем китайцев от самих себя. Заодно освободила и монголов от китайцев, создав в 1937 г. на месте китайской провинции "Внутренняя Монголия" Республику Мэнцзян, где статус государственных языков имели китайский, монгольский и японский. Но освободить монголов от ига русских, в отличие от ига китайцев, ей в боях на Ханкин-Голе не удалось, и 15 сентября Япония достигла взаимопонимания с СССР по вопросу, где должна проходить граница между государством Манчжоу-го и Монгольской народной республикой. После этого японская армия свернула освободительный поход до Урала отправилась в не менее освободительное турне в сторону Индии.

В 1939 г. три армии-освободительницы – немецкая, советская и японская благополучно договорились, кто и что будет освобождать. Две потом повздорили, но японцы хранили верность этому пакту, почему и сильно обиделись на Москву за вероломное нападение.

Армия Гитлера освободила судетских немцев и словаков от ига чехов, а венгров в Закарпатье от ига словаков. Гитлер, как и Путин, тоже считал украинцев несостоявшейся нацией, почему и держал в тюрьме Степана Бандеру. Сталин, в отличие от Гитлера, счёл, что чехи и словаки – это один народ. Но словаки всё-таки настояли, что они не один народ с чехами, хотя и не питают к ним такой ненависти как хорваты к сербам. Чехи не страдали имперской манией как сербы, почему и решили национальный вопрос со словаками за кружкой пива и без истерики. С россиянами сколько ни пей, они всё равно будут упорно утверждать, что украинцев не существует. Особенно истинные русские типа армянки Маргариты Симоньян, шеф-редактора "Раши тудей", или еврея Владимира Соловьёва.

В 1920 году, когда Красная армия дважды бежала от польской армии, в Кремле не рассуждали о Польше как о несостоявшемся государстве. Даже подписали с ней в Риге мирный договор и пообещали в нём выплатить компенсацию за время её принудительного пребывания в Российской империи. Через 20 лет вдруг объявили Польшу несостоявшимся государством.

С Украиной та же история. Москва 23 года подписывала с нами договора и вещала о братской дружбе. Но в итоге заявила, что Украина – несостоявшееся государство и что украинского народа вообще не существует. Дружба с Россией всегда и для всех была чревата тем, что через какое-то время Москва объявит – вас не существует. Чем дольше такая "дружба", тем выше вероятность, что вскоре обнулят очередной "братский" народ. Нынешняя правка конституции РФ – это "обнуление" не только сроков Путина, но и "обнуление" всех её народов до стадии русские.

Конституционный суд Украины когда-то тоже проявил подобную гибкость и обнулил два срока Кучмы по формуле "1+1=1". Но в Украине такое не прошло. Конституционный суд РФ более силён в математике и вывел формулу "1+1+1+1=0". Можно не сомневаться, в РФ такая математика пройдёт, потому что Россия – это не Украина.

В тезисе Кремля об Украине как несостоявшемся государстве есть один рациональный момент, о котором его авторы, похоже, даже и не догадываются. В Украине авторитарное государство действительно не состоялась, в отличие от России. "Кровавая хунта" у нас не получилась даже при Януковиче, хотя его московские кураторы типа Сивковича к этому и вели. Пресловутый "народ Донбасса" потому и считает Януковича предателем, что он не дал команду "беркутовцам" и "титушкам" залить Украину кровью.

Такие команды шли от московских кураторов в окружении Януковича, но увязали в исполнительском "болоте", поскольку Украина – это не Россия. В майдановцев стреляли и пытались наезжать на них бронетанковой техникой, но обычно без того запала, которого требовали выродок Царёв и "кровавая Лена".

В итоге большинство начальников Партии регионалов предпочло сдаться на милость Революции, а не устраивать ту гражданскую войну, о которой так мечтали в Кремле. Как и говорили многие с трибуны Майдана – ждём, когда Партия регионов начнёт сыпаться и переходить на нашу сторону. В итоге в тюрьму сел только начальник партии Ефремов, как и положено зиц-председателю фирмы "Рога и копыта", а почти всем, кто был сильно замаран, позволили сбежать к братьям по разуму и воровству в Россию. Отчаянным, но мирным москвофилам типа Бойка, Шуфрича или Новинского даже позволили участвовать осенью 2014 г. в парламентских выборах, несмотря на бои на фронте. Даже кума Путина не повесили за ноги, как коммунисты юную жену Муссолини, притом, что эта барышня была полным нулём в фашистской партии.

Как Украину под микроскопом не крути, но в её истории авторитарное государство не просматривается. Некоторых в Украине этот факт сильно печалит и в 2019 г. они мечтали, что настоящие полковники Гриценко или Смешко всё-таки устроят настоящую хунту. Но мечтатели оказались в скромном меньшинстве. Сторонники "сильной руки" в Украине до сих пор всегда оказывались в меньшинстве. Даже те, кто видел в Януковиче "сильную руку", не хотели, чтобы он руки распускал.

Одна из главных причин поражения Порошенко на выборах – истеблишмент и магнаты капитала реально опасались, что на втором сроке он таки устроит настоящие посадки, а не подвешивания на крючок методом открытия дела у генпрокурора Луценко. Зеленский высокое доверие полностью оправдал – даже дело "бриллиантовых прокуроров" заглохло. На крючок сомнительных дел "именем Портнова" подвесили только Порошенко.

Не удивительно, что Соловьёв недавно после трансляции у себя в студии выступления депутата Алексея Гончаренко в Верховной Раде с критикой Зеленского, который тоже был в парламенте, так разнервничался, что сгоряча опять выгнал навсегда из неё "дежурного украинца" Ковтуна. Зеленский к выступлению Гончаренко отнёсся абсолютно спокойно. Нервозность Соловьёва понятна – одессит Гончаренко начинал политическую карьеру в промосковской партии "Союз", которую затем поглотила партия регионов. Теперь он в партии ЕС и не просто "топит", а "кочегарит" против Москвы.

Ковтун перед изгнанием из студии удачно сравнил Украину с последним верблюдом в караване, который после команды "Кругом" оказывается первым. Не понятно, что имел в виду Ковтун, но слабое украинское государство при текущем повороте эволюции мировой демократии может оказаться действительно впереди каравана вместе с Великобританией и странами Скандинавии. Там государство было традиционно минимально авторитарным или слабым по российским понятиям. Но при этом оно было вполне эффективным, и не таким гнетущим, как российское иди прусское.

Собственно, текущая тенденция в странах демократии это: как сделать государство ещё более дешёвым, эффективным и доступным для всех в реальности, а не в смартфоне. Избрание Трампа, "осушающего болото вашингтонской бюрократии", один из симптомов этой тенденции. В её контексте авторитарное государство, несостоявшееся в Украине, это скорее плюс, чем минус. Его сопротивление своему реформированию может увязнуть так же, как водомёты Януковича в баррикадах Майдана.

В том, что в РФ авторитарное государство состоялось на полную катушку сомнений нет ни у кого, а некоторые этим даже гордятся. На России государство всегда было таким. Поэтому анархизм, родившийся в конце XVIII века в Англии, наибольшую популярность получил в таких авторитарных государствах как Испания, Италия и Российская империя. Продуцировала, правда, его в логичном виде в основном периферия империи – Украина, Польша, Беларусь, Сибирь, Поволжье и Урал. В центре империи он имел вид стихийный и в формуле "Государство – это зло и сотрудничество с ним нежелательно". Такой анархизм перешёл и в советскую народную культуру, а из неё в культуру блатного мира.

Одним из первичных источников такого анархизма на России были старообрядцы с их осуждением царя Петра I и полным неприятием государства. Другой источник – народы империи логично расценивали Российское государство как оккупационное, независимо от того, было оно представлено воеводами, губернаторами или комиссарами.

Россия вполне состоялась как государство, но как страна абсолютно не состоялась, и любой гражданин РФ, даже монархист Гиркин, открыто признаёт, что не только Чечня, но и Якутия – это не Россия. Она такая же лоскутная империя, как в ХХ в. называли Австро-Венгерскую империю.

Если в РФ сейчас начать вводить карантины, то станет не только очевидной абстракция понятия "Россия", но и в ней возникнут реальные границы. Попробуйте представить себе Чечню, которую Кадыров закрыл на карантин, и никого в неё не впускает и не выпускает. Через месяц после карантина Чечня может захотеть себе суверенитета и потребовать от Москвы заключить с ней союзный договор, не выходя при этом из РФ. Если Москва будет упорствовать, то Чечня может продлить карантин и впускать в Грозный представителей Кремля только с марлевыми масками на лице. От карательных отрядов Москвы и вовсе могут потребовать отсидеть две-три недели на карантине в Дагестане, чтобы они не занесли инфекцию в Чечню. В Дагестане в этом случае будут новые Старые Санджары, но не со столь мирным исходом.

В Кремле вполне логично предвидят подобные ситуации, и прекрасно знают, что не только одна Чечня в процессе карантина может стать независимым государством. Так называемые исконно русские области могут сделать это раньше, чем Чечня, поскольку у них нет с Москвой таких особых отношений. Какая-нибудь Тамбовская или Рязанская область, сидя на карантине, могут потребовать поднять свой статус в РФ до уровня Чечни. Потребовать не только дотаций, но и, чтобы их губернаторы могли проводить кадровую политику без оглядки на Москву, как это делает Кадыров. В Дагестане московские могут арестовывать по обвинению в коррупции кого хотя, а в Чечне – нет. Там только Кадыров решает, кто коррупционер, а кто нет.

В Кремле всё это ясно понимают. Поэтому Кремль после начала войны с Украиной и кошмарит системно губернаторский корпус и местные администрации. Массовые посадки мэров и чиновников, идущие в РФ третий год, это ещё одно следствие того, что Крым в 2014 г. отбуксировали в "родную гавань".

Сейчас Кремль оказался перед выбором между карантинами, которые могут привести в перспективе к распаду РФ, и эпидемией, которая может привести к смерти нескольких процентов населения. Пока, Кремль выбирает второе, поэтому Песков и говорит, что в нём тема карантинов не обсуждалась и не обсуждается.

Выбор Кремля имеет свою логику.

Во-первых, население в РФ размещено неравномерно, это не Европа и не Азия с его высокой плотностью. Широкополосная эпидемия маловероятна, а там гладишь, – лето и вирус под солнцем сам угомонится. Во-вторых, в РФ лишь 15 городов-миллионников, где оптимальны условия для передачи вируса. Таким миллионникам как Воронеж, Нижний Новгород, Уфа, Пермь, Омск, Самара и Челябинск эпидемия особо грозить не должна, так как визиты в них иностранцев минимальны. Перспектива эпидемии есть в основном у Москвы с Питером и Новосибирска, а это, как полагают в Кремле, допустить и пережить можно. Тем более, что медики уверяют: умирают в основном люди старше 60-ти лет, и выгода для пенсионного фонда и фонда благосостояния России очевидна. В-третьих, в плане стоит всенародное одобрение поправок к конституции, а как известно, никакой вирус не может сломить стальную волю партии. Из-за него и так пришлось отменить ежегодный праздник радости в Москве от кражи Крыма. Больше поблажек вирус от партии не дождётся.

Отсюда и новая нота в "вечном" споре оппозиции: идти на выборы или бойкотировать. Теперь в нём перемена мест: эмигрант Ходорковский призвал на плебисцит не ходить, чтобы не заразиться, а кремлёвские "подснежники" вроде профессора Соловья зовут всех прийти и сказать решительное "нет" поправкам. Однако, есть подозрение, что вирус ещё заставит партию "Единая России" существенно откорректировать её планы.

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