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30 грудня • оновлено в 16:52
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Андрій Зубов
Андрій Зубов
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Россия открыто стала на сторону убийц

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Польский премьер-министр Тадеуш Моравецкий ответил на обвинения г-на Путина, взявшегося реабилитировать международную деятельность сталинского СССР и, в частности, пакт о разделе Восточной Европы, подписанный 23 августа 1939 г. в Москве. Г-н Путин не воздержался от грубых и хамских слов в адрес давно умершего польского дипломата Липского, бывшего послом Польши в Германии в предвоенные годы. Таких слов никогда нельзя позволять себе в отношении умерших людей, как бы ни оценивать их деяния. "Мертвые сраму не имут". Их деяния мы можем судить, а их душу судит не Путин, а Бог, и только Он.

В отличие от г-на Путина, слова Польского премьер-министра взвешены и достойны. Они полны горечи и сочувствия Русскому народу, которому нынешние самозваные правители страны навязывают неосталинизм и новую тиранию. В то время, когда г-н Путин оправдывает сталинизм и Сталина лично, российские суды налагают разорительные штрафы на Мемориал, собирающий сведения и хранящий память о жертвах коммунистического тоталитаризма, осуждают по лживым и неподобающим обвинениям Юрия Дмитриева и иных людей, раскрывающих кровавые тайны большевизма.

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С трубой в России не сложилось

То, что ныне называется Российским государством, стало открыто на сторону убийц и международных преступников, дела которых, кстати, осуждены Европой в резолюции её парламента от 18 сентября 2019 г.

Как русский гражданин и историк, я благодарю польского премьер-министра за его справедливые слова исторической правды и осуждаю г-на Путина за слова очевидной исторической лжи, которые он, самовольно взяв на себя должность главы государства, произносит как бы от имени российского народа, марая этой ложью всех нас.

Вот официальный русский текст заявления премьер-министра Тадеуша Моравецкого.

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Автор
Андрій Зубов Андрій Зубов
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
СРСР Новини Росії
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Гадкий Я
Гадкий Я
А про раздел Чехословакии в котором принимала участие Польша ничего не хочет сказать сей афтор
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Крым Андрей
Крым Андрей
А почему бы полякам не создать организацию, расследующую кровавые преступления кровавого польского государства? Типа там геноцид евреев, украинцев, русских? Собирали бы данные, публиковали. Ну как-то так. Не желаете? Перед х.хлами вон покаяться? Нет? А чего? На коленках там поползать, денюжку выплатить жертвам.
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Таких слов никогда нельзя позволять себе в отношении умeрших людей, как бы ни оценивать их деяния" - да ну? То есть, про мёртвoго Гитлepa либо хорошо, либо ничего? И почему тогда сам пан польский премьер-министр почём зря кроет не менее мёртвых Стaлина и Молотова? :)
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