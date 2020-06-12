В опубликованном на днях Глобальном рейтинге миролюбия, который каждый год готовит австралийский аналитический Институт экономики и мира (IEP), Россия заняла непочетное 154-е место. Всего в рейтинге 163 страны, и в десятку антилидеров, помимо РФ, попали Конго, Либерия, Центральноафриканская республика, Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Сирия и Афганистан. Символично, но Россию обставила даже Северная Корея, никогда не ратующая за демократию, в то время как в статье 1 Конституции РФ черным по белому написано, что "Россия есть демократическое федеративное правовое государство".

Последний тандем

Справедливости ради, отметим, что в Глобальном рейтинге миролюбия РФ осталась на том же месте, что и в прошлом году. Некоторые позитивные изменения были, но их нивелировали негативные. По мнению исследователей IEP, главной проблемой России является высокая степень милитаризации, а также внесение поправок к Конституции РФ, которые позволят Владимиру Путину участвовать в выборах президента и занимать пост главы государства до 2036 года, пока ему не исполнится 84 года. Таким образом, если не будет сюрпризов, президент РФ войдет в клуб глав государств, "которым за тридцать", составив компанию таким персонам, как диктатор Поль Бийя, занимающий пост президента Камеруна с 1982 года, или Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который, несмотря на обвинения в каннибализме, является президентом Экваториальной Гвинеи уже 38 лет.

Откровенно говоря, и без поправок к Конституции РФ Владимир Путин мог бы оставаться при власти. Все мы помним его "романтический тандем" с Дмитрием Медведевым, когда последний де-юре занимал пост российского президента, а де-факто страной управлял Владимир Путин — только из премьерского кабинета. Тандем был хорош, но что-то в отношениях пошло не так, и преданный "зицпредседатель Фунт" отправился в январе 2020 года на политическую свалку, заняв наспех учрежденную для него должность ничего не решающего Заместителя Председателя Совета Безопасности РФ. Злые языки говорят, что Владимир Путин принес Дмитрия Медведева в жертву народу, готовому к бунтам, в надежде списать на того ответственность за пенсионную реформу и провалы в экономике. Частично это удалось, ведь опрос "Левада-Центр" по горячим следам отставки показал, что 74% россиян считают Дмитрия Медведева экономическим лузером, которому не удалось хоть как-то улучшить положение дел в стране.

С уходом "зицпредседателя Фунта" ложечки нашлись, но осадок остался — громкая отставка премьера не вернула российскому президенту народную любовь. С учетом падения уровня доверия россиян, а также разочарования российских элит, очередной тандем может стать для Владимира Путина последним. Опрос "Левада-Центр", который прошел 22–24 мая, показал, что уровень доверия президенту продолжает падать — 25% в мае против 28% в апреле и 35% в январе. Политические эксперты считают, что необходимо использовать понижающий коэффициент в 4–6%, так как дистанционный метод телефонного опроса заставляет респондентов быть более лояльными к власти. Это означает, что фактически уровень доверия россиян упал до рекордных 22–24%, так что очередной "зицпредседатель Фунт" может стать президентом РФ не только де-юре, но и де-факто, устранив Владимира Путина и отдав его под трибунал.

Страховой полис Путина

За последние 20 лет РФ превратилась в страну-агрессора. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019 году Россия заняла четвертое место в рейтинге стран по объему военных расходов. Владимир Путин тратит деньги на военно-промышленный комплекс, а не на россиян, с радостью и энтузиазмом, которым позавидует Северная Корея. Правда, в 2020 году не было бы счастья, да несчастье помогло. Аналитики IEP в своем отчете отметили высокую степень милитаризации РФ, однако экономический кризис внесет свои коррективы. Сырьевая экономика трещит по швам, и Владимиру Путину все труднее находить деньги на военный сектор. В частности, Федеральная таможенная служба раскрыла данные по экспорту в апреле 2020 года, из которых следует, что экспорт газа сократился на 54%, нефти – 56%, электроэнергии – 56%, угля – 32,5%. Россия существует за счет продажи энергоресурсов, так что падение спроса и цен на нефть, газ, уголь, электроэнергию вбивают последний гвоздь в крышку гроба российской экономики.

В условиях кризиса правительству необходимо сделать ставку на поддержку граждан, ведь по разным оценкам экономика РФ упадет от 5 до 10%, но Владимир Путин решил пойти другим путем. Опасаясь голодных бунтов, Кремль наращивает затраты на силовой блок, и параллельно готовит нормативную базу для государственного переворота. Помимо обнуления президентских сроков, поправки к Конституции ФР предусматривают целый ряд серьезных изменений в государственном строе. Неприкосновенность экс-президентов, необязательность исполнения решений международных судов, Госсовет по прообразу ЦК КПСС — Владимир Путин предусмотрел запасные варианты на тот случай, если не получится удержаться на посту президента РФ. Правда, вряд ли эти нововведения ему помогут, ведь если его решит сместить элита, которая устала оплачивать геополитические маневры и амбиции президента, поправки будут признаны неконституционными и отменены.