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21 лютого • оновлено в 07:20
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Россия не причем? Нас поссорили политики?

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Для чего проводят так называемые опросы в группах: "кто для вас Россия?"

Прощупать обстановку?

Кто-то ответит: агрессор, а кто-то - "братский народ".

Так вот. Выпячивание своей неосведомленности о том, кто, как и когда обстреливал украинские воинские части, украинских пограничников, украинские мирные поселки - незнание этого и вследствие неспособность назвать вещи своими именами не может являться поводом для гордости.

-"У меня там друзья в Питере! Они говорят, что Россия не воюет с нами!" - Да дура ты набитая, твои друзья в Питере либо сами лишены источников информации, либо знают, но молчат. И это хорошо еще - если не поддерживают, иначе что же это за дружба - если для тебя они друзья, а ты для них - дура?

- "Это политики нас поссорили!" - Феерическая наивность. Существует много способов решить задачу, не "ссоря братские народы". Поссорили, чтобы что? Чтобы дворник Вася из Москвы возненавидел грузчика Мишу из Днепра? И что, в чем суть? Особенно - для украинских политиков? Вы вообще в курсе, как зарабатывали эти же политики при Януковиче? Какой смысл им было ссориться?

Новини
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- "Каратели обстреливают Горловку!" - Ты вообще допускаешь мысль, что Горловку можно расстреливать, развернув установку Град в обратную сторону? Сначала она стреляет по украинской стороне, потом - по украинской оккупированной. Самое сложное в данном случае - додуматься своим скромным мозгом "почему они это делают".

Любой, кто называет "скромную" и "добродушную" Россию братом, расписывается в своей несостоятельности. Я понимаю, что во Второй мировой у людей не было интернета, а думать их тоже не учили. Но не знать того, что знает сегодня весь мир - стыдно. А наши дураки еще гордо выпячивают подбородок: "Россия здесь ни при чем!". Это все-равно, что сказать сразу "я дебил, я не вижу, не слышу и не думаю". Это калеки, по сути.

А россиянам, прежде чем делить Украину, советую закусывать. И со США по ленд-лизу расплатиться, а то как "бабки" делить - то они первые, а как долги отдавать - то торгуются. "Великие"...

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
Елена Кудренко,а о вчерашних событиях в Новых Санжарах что напишешь?
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Про Горловки добавлю ещё что жители Горловки то знают, чьи установки Град их обстреливают. Эту хрень Кудренко может только ту.пым укропам вытирать.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Дворник Вася из Москвы грузчика Мишу из Днепра не возненавидел. Это грузчик Миша решил возненавидеть дворника Васю потому что решил поверить псевдоисторическим фейкам укропских пропагандистов. Только дворник Миша не учел, что обрёк себя этим на нищету и вымирание.
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Soin Sergii
Soin Sergii
Афанасьев Алексей, Кроме грузчика Миши из Днепра, вас уже ненавидит основная часть человечества. Прикинь.
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