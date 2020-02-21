Для чего проводят так называемые опросы в группах: "кто для вас Россия?"

Прощупать обстановку?

Кто-то ответит: агрессор, а кто-то - "братский народ".

Так вот. Выпячивание своей неосведомленности о том, кто, как и когда обстреливал украинские воинские части, украинских пограничников, украинские мирные поселки - незнание этого и вследствие неспособность назвать вещи своими именами не может являться поводом для гордости.

-"У меня там друзья в Питере! Они говорят, что Россия не воюет с нами!" - Да дура ты набитая, твои друзья в Питере либо сами лишены источников информации, либо знают, но молчат. И это хорошо еще - если не поддерживают, иначе что же это за дружба - если для тебя они друзья, а ты для них - дура?

- "Это политики нас поссорили!" - Феерическая наивность. Существует много способов решить задачу, не "ссоря братские народы". Поссорили, чтобы что? Чтобы дворник Вася из Москвы возненавидел грузчика Мишу из Днепра? И что, в чем суть? Особенно - для украинских политиков? Вы вообще в курсе, как зарабатывали эти же политики при Януковиче? Какой смысл им было ссориться?

- "Каратели обстреливают Горловку!" - Ты вообще допускаешь мысль, что Горловку можно расстреливать, развернув установку Град в обратную сторону? Сначала она стреляет по украинской стороне, потом - по украинской оккупированной. Самое сложное в данном случае - додуматься своим скромным мозгом "почему они это делают".

Любой, кто называет "скромную" и "добродушную" Россию братом, расписывается в своей несостоятельности. Я понимаю, что во Второй мировой у людей не было интернета, а думать их тоже не учили. Но не знать того, что знает сегодня весь мир - стыдно. А наши дураки еще гордо выпячивают подбородок: "Россия здесь ни при чем!". Это все-равно, что сказать сразу "я дебил, я не вижу, не слышу и не думаю". Это калеки, по сути.

А россиянам, прежде чем делить Украину, советую закусывать. И со США по ленд-лизу расплатиться, а то как "бабки" делить - то они первые, а как долги отдавать - то торгуются. "Великие"...

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