Головна Новини
6 грудня • оновлено в 10:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Російський політик, екс-депутат Держдуми Росії Всі статті автора

Россия находится в стремительном пике. А в конце взрыв

3.3т
Читати матеріал російською

Егор Жуков. 3 года условно. Плюс запрет на интернет.

Гуманизм людоедов.

Любая попытка изменить Россию, стать в ней властью мирным путем, больше не работает. Даже за разговор об этом дают срок. Условный – за слова. Путин окуклился в Кремле, дети его друзей и знакомых заняли все ключевые места в стране и не отдадут их.

Точка невозврата пройдена, но сегодня скажите это сами себе. 2019 год стал переломным: за 20 лет диктатура освоилась, окрепла и привыкла к двух вкусам: денег и человечины.

У суда кричат "Приговор всему поколению". Нет. Приговор всем поколениям. Поколениям тех, кто молчал. Поколениям тем, кто был не в курсе. Кто писал "Товарищ Ста… Пу… произошла ужасная ошибка". Поколениям тех, кто не выходил на площадь. Поколениям тех, кому было все равно.

Новини
Путину готовят замену

Теперь – только пике. Неудержимое, стремительное, со взрывом в конце.

Подстелим туда соломки, чтобы горело ярче.

И, конечно, Егор Жуков не виновен и будет признан невиновным. Возможно, куда раньше, чем ожидали "судьи", администрация президента и все прочие преступники во власти.

Прекращено будет не московское дело. Прекращен будет режим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Гудков Дмитро Гудков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Гудкова
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
7
Смішно
16
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Иван
Сидоров Иван
А мог бы стать героем российской небесной сотни, правда? Но 3 года условно. Кстати, я как-то пропустил на Обозе историю с обнародованными причинами смертей украинской небесной
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Когда этого хорька вместе с его папкой, оторвали от кормушки, за проституцию и воровство, эти клоуны запели свои песни)) Чтоб остаться в политике надо же что-то петь)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Mega Death опасается, что и его оторвут от кормушки??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Че то стремительно пике не очень стремительно. Обещают стремительный крах как года так... с 2007. А я все жду.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Нонаме Нонаме, В одной пивной на дверях уже сто лет висит табличка: "Завтра пиво будет бесплатным". Сто лет работает. России уже 30 лет предсказывают распад уже завтра. Можно ещё 70 лет тем же заниматься.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги