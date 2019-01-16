МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор NewsaderВсі статті автора

Россия катится к цивилизационному краху. Немцы могут слать проклятия американскому послу

6.6тЧитати матеріал російською

Когда-то казалось, что именно Меркель – главное препятствие перед лицом санкций против "Северного потока - 2". Теперь очевидно, что на ее стороне – гиганты политики и бизнеса ФРГ. Мало того, что речь идет о компаниях-участниках проекта, так еще и промышленность жаждет дешевого газа из России. Однако крупные коммерсанты – при всей их влиятельности – не в состоянии были бы сопротивляться угрозе американских санкций, если бы не единодушное выступление парламентариев Бундестага, МИД ФРГ и даже предполагаемой преемницы Меркель. Все они согласованно обвинили в недипломатичности посла США Ричарда Гренелла. Он предупредил немецкие компании о высокой угрозе санкций за участие в "Северном потоке - 2", а затем – после обрушения на него осуждающих возгласов – произнес очевидную для любого незаинтересованного лица истину:

"Вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенное государство и незаконно аннексировала территорию?" – сказал дипломат.

Новини
Из-за России санкции грозят Германии

Конечно, можно критиковать американцев за предполагаемые "корыстные" мотивы (желание потеснить Россию на европейском энергетическом рынке), а немцев – хвалить за их стремление защитить интересы "простых рабочих". Однако это было бы демагогией, потому что факты просты: США выступают против масштабного экономического сотрудничества с "петровыми и бошировыми", а Европа – за. И речь здесь не об администрации Трампа: она представлена довольно узким кругом лиц, интересы которых действительно зачастую расходятся с интересами евроатлантической цивилизации. На самом деле против путинской администрации выступает весь американский истеблишмент: есть консенсус среди всех американских политических и экспертных сил о том, какова должна быть стратегия Вашингтона в отношении режимов-изгоев.

К сожалению, того же самого нельзя сказать о европейцах. У них наблюдается как раз совершенно нечто противоположное: консенсус, направленный на поддержание и укрепление связей с Москвой, без которой, как считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, "разрешение конфликтов невозможно".

Нам порой кажется, что свободная от войн Европа – это нечто само собой разумеющееся, и что благодарить за это следует нынешние европейские политические системы. В действительности это не так: мир в Европе – это заслуга в первую очередь последовательной работы военно-политической машины США. Только благодаря ей ни СССР, ни путинская администрация так и не рискнули вторгнуться в Старый Свет.

Россия катится к цивилизационному краху. Немцы могут слать проклятия американскому послу

Северный поток-2

Распространенный в Европе антиамериканизм – это на самом деле инфантилизм, который не дает себе труда задуматься: что произойдет с европейцами, если США вдруг исчезнут с геополитической карты мира? Однако, поскольку США никуда не уйдут, а Россия продолжит медленно, но верно катиться к цивилизационному краху, немцы и далее могут слать проклятия американскому послу, а сигналы сочувствия – Кремлю. В Берлине на самом деле прекрасно понимают: они могут сколько угодно кусать Вашингтон за пятки, в то время как он – взрослое ответственное лицо в этой жестокой игре подростков – сохранит статус гаранта безопасности не только Европы, но и всей планеты.

Новини
Конгресс США начал наступление на ''Северный поток-2''

Есть только одна проблема: такое поведение Берлина будет со временем снижать роль ФРГ в качестве ведущей европейской державы. Однажды объективная действительность потребует, чтобы Германию в Европе заместила некая иная – возможно, совершенно новая и пока еще не вполне окрепшая – сила. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что население "старой Европы", мечущееся между популистами и трусами, не способно более поддерживать нынешний миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Тема
Північний потік - 2
Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Александра Кушнаря
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
0
2
Смішно
31
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
СССР никуда вторгаться не собирался. И РФ тоже. И РИ вторгалась только в ответ, или по чьей-нибудь просьбе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соин Сергей
Соин Сергей
Американцы два раза умиротворяли немцев в мировых войнах. Спасали от голода и Германию и Россию поганую. Югославию и ту привели в порядок. Они имеют полное право указывать дуракам опасные места где те могут разбить свои задницы, именуемые по недоразумению головами. А России так просто надо внешнее управление, да и Украине с Белорусью тоже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хилько Влад
Хилько Влад
К краху уверенно катится Украина и не к цивилизационному, а экономическому. Промышленность уничтожена полностью. Экономика Украины падает, инвестиций ноль, банда деньги держит в офшорах, не верят суки в свою страну, страна в долговой яме на долгие десятилетия, МВФ деньги дает только из расчета, что бандитская власть начнет распродавать по дешевке украинские черноземы, поскольку уже ничего не осталось. Жиробас Барабас рапортует как нам хорошо живется, а скоро заживется еще лучше, хотя при нем стало жить гораздо хуже, сколько "террористов и оккупантов" благодаря ему убито. Как через пять лет он и только он, добьется членства Украины в НАТО и ЕС. Только замалчивает, что в ЕС и НАТО откровенно говорят, что нас там не ждут еще, как минимум лет двадцать, и это при условии, что Украина резко, сумасшедшими темпами, начнет развиваться. Брехливая, жирная, хитрая, подлая, жадная, воровковитая сущность христопродавца.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги