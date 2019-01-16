Когда-то казалось, что именно Меркель – главное препятствие перед лицом санкций против "Северного потока - 2". Теперь очевидно, что на ее стороне – гиганты политики и бизнеса ФРГ. Мало того, что речь идет о компаниях-участниках проекта, так еще и промышленность жаждет дешевого газа из России. Однако крупные коммерсанты – при всей их влиятельности – не в состоянии были бы сопротивляться угрозе американских санкций, если бы не единодушное выступление парламентариев Бундестага, МИД ФРГ и даже предполагаемой преемницы Меркель. Все они согласованно обвинили в недипломатичности посла США Ричарда Гренелла. Он предупредил немецкие компании о высокой угрозе санкций за участие в "Северном потоке - 2", а затем – после обрушения на него осуждающих возгласов – произнес очевидную для любого незаинтересованного лица истину:

"Вопрос заключается в том, хотят ли европейские правительства стать более зависимыми от страны, которая использует химическое оружие, чтобы убить оппонента в Европе. Станет ли Европа более зависимой от страны, которая вторглась в суверенное государство и незаконно аннексировала территорию?" – сказал дипломат.

Конечно, можно критиковать американцев за предполагаемые "корыстные" мотивы (желание потеснить Россию на европейском энергетическом рынке), а немцев – хвалить за их стремление защитить интересы "простых рабочих". Однако это было бы демагогией, потому что факты просты: США выступают против масштабного экономического сотрудничества с "петровыми и бошировыми", а Европа – за. И речь здесь не об администрации Трампа: она представлена довольно узким кругом лиц, интересы которых действительно зачастую расходятся с интересами евроатлантической цивилизации. На самом деле против путинской администрации выступает весь американский истеблишмент: есть консенсус среди всех американских политических и экспертных сил о том, какова должна быть стратегия Вашингтона в отношении режимов-изгоев.

К сожалению, того же самого нельзя сказать о европейцах. У них наблюдается как раз совершенно нечто противоположное: консенсус, направленный на поддержание и укрепление связей с Москвой, без которой, как считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, "разрешение конфликтов невозможно".

Нам порой кажется, что свободная от войн Европа – это нечто само собой разумеющееся, и что благодарить за это следует нынешние европейские политические системы. В действительности это не так: мир в Европе – это заслуга в первую очередь последовательной работы военно-политической машины США. Только благодаря ей ни СССР, ни путинская администрация так и не рискнули вторгнуться в Старый Свет.

Северный поток-2

Распространенный в Европе антиамериканизм – это на самом деле инфантилизм, который не дает себе труда задуматься: что произойдет с европейцами, если США вдруг исчезнут с геополитической карты мира? Однако, поскольку США никуда не уйдут, а Россия продолжит медленно, но верно катиться к цивилизационному краху, немцы и далее могут слать проклятия американскому послу, а сигналы сочувствия – Кремлю. В Берлине на самом деле прекрасно понимают: они могут сколько угодно кусать Вашингтон за пятки, в то время как он – взрослое ответственное лицо в этой жестокой игре подростков – сохранит статус гаранта безопасности не только Европы, но и всей планеты.

Есть только одна проблема: такое поведение Берлина будет со временем снижать роль ФРГ в качестве ведущей европейской державы. Однажды объективная действительность потребует, чтобы Германию в Европе заместила некая иная – возможно, совершенно новая и пока еще не вполне окрепшая – сила. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что население "старой Европы", мечущееся между популистами и трусами, не способно более поддерживать нынешний миропорядок, сложившийся после Второй мировой войны.

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