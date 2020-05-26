В далекие совковые времена, на просторах страны, победившего собственный мозг, пролетариата, было модно соревноваться показателями с Америкой. В учебниках приводились диаграммы того, как совок либо уже победил США в каких-то областях, например, выплавке чугуна или добычи чего-то из земли, либо вот-вот это сделает и американцы будут плакать по этому поводу горькими слезами, размером с арбуз. Так и писали в лозунгах: "Догоним и перегоним Америку".

Скорее всего, то же самое было и в Китае. По крайней мере, тогда рассказывали, как дисциплинированные китайцы откликнулись на призыв Мао перегнать Америку по выплавке чугуна. Поэтому стали плавить просто в своих дворах, и то, что получилось – предъявлять специальным товарищам, которые все это взвешивали, чтобы потом сложить все вместе и сравнить с американцами, которые все проиграли.

Как сказал бы Остап Бендер: "Они хотели нас взять живьем. Дети!". К тому времени в совке уже освоили технологию "обгона на бумаге" или тактику "приписок". Если нужно добиться какого-то показателя, то можно было это сделать просто в строке отчетности и не выносить себе мозг печками во дворе.

Такой уникальный опыт невозможно ни забыть, ни пропить, а потому – он применяется прямо сейчас, широко и кучеряво. Одни только выборы Путина на должность Путина чего стоят. Выборы происходят не на избирательных участках и уж тем более – не возле урн для бюллетеней, а в специально подготовленных помещениях, где и выдается тот процент, который хотел бы видеть Путин, а бюллетени можно засовывать хоть в урну, хоть в любое другое место, эффект будет аналогичным.

Но ведь не только выборами живет Московия. На самом деле, она живет нефтью и газом, а потому – почему бы не выдать на гора бравую информацию о торговле нефтью. Мол, невзирая ни на что, мы наращивали и углубляли. Да, в Европе не сложилось, но благодаря мудрому руководству вождя и учителя сделали многоходовку и в том самом апреле, когда в Европе никто не покупал, продали в Китай. Впрочем, предлагаю внимательно прочесть всю цитату до конца:

"Россия в апреле обошла Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика нефти в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Так, в апреле РФ поставляла в Китай 7,2 млн тонн, или 1,75 млн баррелей в сутки (в апреле 2019 года – 1,49 млн баррелей в сутки).

Из Саудовской Аравии в Китай в апреле импортировалось 1,26 млн баррелей нефти в сутки (-18% в годовом выражении, в апреле 2019 года поставки достигали 1,53 млн баррелей в сутки).

В целом в апреле Китая закупал 9,84 млн баррелей нефти в сутки (в марте – 9,68 млн баррелей). Reuters отмечает, что импорт нефти в Китай за январь – апрель 2020 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Не правда ли, выглядит все просто блестяще? И объемы продаж нарастили и даже обошли Саудовскую Аравию именно в апреле, когда был самый разгар драки. Перефразируя классика, можно было бы сказать: "Ай да Путин! Ай да сукин сын!". Впрочем, сказать это можно в любой момент, но тот смысл, который обычно вкладывают в такое выражение, разбивается о следующую цитату, как Титаник о твердые головы 73%.

Вот эта цитата, которая объясняет великое достижение примерно так, как и рекордное выступление российских "спортсменов" на олимпиаде в Сочи, правда там была моча, а здесь – нефть.

"Для российских нефтяников апрельские поставки оказались убыточными: фактические экспортные цены на российские сорта стали отрицательными. За вычетом налогов и транспортных издержек на каждом проданном барреле компании потеряли в среднем 3 доллара, оценивают аналитики Argus. Если же учесть операционные расходы, то убытки достигали 6-8 долларов за бочку. Таким образом, экспорт нефти в Китай обернулся потерями на 420 млн долларов, общие убытки от экспорта по всем направлением могли достичь 1-1,2 млрд долларов за месяц".

А это значит, что РФ продала нефть с той самой "отрицательной ценой", о которой шла речь в апреле. Она продала нефть с огромным убытком для себя и фактически – подарила ее Китаю! Китай от шары не отказался и сказал: "Несите еще!"

Таким образом, РФ действительно переплюнула Саудовскую Аравию и собственные показатели за прошлый год. Но если речь идет о торговле, то она предполагает обмен товара на деньги, с итоговой прибылью для продающей стороны. Если прибыли нет, то это – дар. Если в результате получается убыток, то это уже определяется термином не из экономики, а из ксеноботаники – "долбодятелизм", где долбодятлом является продавец. Поскольку в РФ все, что связано с торговлей нефтью и газом идет исключительно через одобрение Путина, то нетрудно догадаться, кто именно этот ботанический дятел.

В общем, Путин просто платит дань другу Си за то, чтобы ему было куда деться, когда наступит день "Ш" или "шухер", который уже все ближе. Он, конечно, успеет добраться до тайного аэроплана и даже взлететь, но вот где тот запасной аэродром, куда можно приземлиться и где тебя не будут ждать автоматчики с кандалами? После своей второй каденции Путин последовательно сокращал страны, где эти оба условия присутствуют и сейчас таковым остался только Китай.

Но договоренности – договоренностями, а лояльность следует показывать постоянно, чтобы друг Си не передумал. Вот Путин и оказывает свое почтение Китаю, даря ему миллионы тонн своего основного экспортного сырья.

Таким образом, здесь нет никакой коммерции, здесь – личные дела. Выгода персональная и вполне определенная. Это россиянам еще повезло, что Си не является знатоком совкового комедийного кинематографа и вряд ли смотрел фильм "Иван Васильевич меняет профессию", а то Кемская волость уже давно ушла бы в подарок, а чтобы друг Си смог бы туда легко добираться, Путин отдал бы еще и кусок Сибири и территории до Урала, до этой самой Кемской области.

Это не шутка и не передергивание. Путин давно считает любые активы страны своими собственными и распоряжается ими так, как лично ему захотелось в данный момент. Например, он единолично решил списать более 100 миллиардов долгов разным странам. Казалось бы, при чем тут его личное желание? Но все становится на место, если учесть 10% профсоюзных кэшем, которые ушли на путинские счета, которыми номинально владеют различные виолончелисты. Захотел и сделал. Точно так же с горами оружия, которые розданы по миру и они гарантированно не будут оплачены в бюджет. Разве что опять – профсоюзный сбор и все.

Так что подарок Си в виде 7,2 миллионов тонн – мелочи, которые Путин преподносит, как мы – открытку со ста баксами внутри на днюшку. Может ли такое вытворять руководитель страны, которую он считает своей? Конечно – нет. Понимает ли он, что этим наносит огромный ущерб своей стране и скорее всего – убивает ее? Конечно понимает, потому и греет место в Китае. Поэтому действия Путина относятся к науке "Статистика" с разделом "ксеноботаника".

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